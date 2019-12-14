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    Економіка та фінанси

    Долар по 50 грн. З’явився лякаючий прогноз на 2020 рік

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    Долар по 50 грн. З’явився лякаючий прогноз на 2020 рік

    Курс долара в Україні у 2020 році може переступити позначку в 30 чи навіть 50 грн

    Курс долара в Україні поступово наближається до позначки в 20 грн. Але в наступному році ситуація на валютному ринку в країні може суттєво змінитися.

    Так, у коментарі РБК-Україна кандидат економічних наук Олександр Хмелевський сказав, що у 2020 році треба бути готовим до падіння гривні.

    За словами експерта, на те, що курси долара і євро перейдуть на зростання, вказують кілька моментів.

    Одним з факторів Хмелевський називає дефіцит торговельного балансу у понад 11 мільярдів доларів. Також експерт прогнозує відтік інвестицій з України. Крім того, на курс гривні негативно вплине те, що у 2020 році держава повинна буде повернути кредиторам близько 5 мільярдів доларів.

    Також, за словами Хмелевського, наступного року може розпочатися світова фінансова криза. Не виключає експерт і можливості політичної кризи в Україні.

    «Є велика імовірність, що курс на кінець 2020 року буде понад 30 гривень за долар. А при негативному сценарії понад 50 гривень за долар», – підсумував економіст.

    У той же час, за прогнозами аналітиків, до Нового року українська національна валюта буде зміцнюватися. З огляду на те, що точних прогнозів стосовно курсу долара на наступний рік не дають жодні прогнозисти, це означає, кажуть експерти, що можна готуватися до купівлі доларів вже у найближчий час.

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    Як повідомлялося, у Нацбанку пояснили зміцнення гривні.

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