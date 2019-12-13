В Укрзалізниці хочуть прив'язати ціну квитків до дати покупки



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Систему прив'язки ціни до дати покупки квитка планується ввести для поїздів «Інтерсіті» та «Інтерсіті +», а також для поїздів далекого слідування

Ми хочемо продавати квитки, як в літаку: з найменшою ціною завчасно і з вищою ціною безпосередньо до дати поїздки, - член правління Укрзалізниці

В Укрзалізниці пропонують купувати квитки за принципом чим раніше, тим дешевше, за аналогією з авіаперевезеннями.

Про це в інтерв'ю Бізнес-Цензор розповів член правління Укрзалізниці Марчін Целеєвський.

«Ми хочемо продавати квитки, як в літаку: з найменшою ціною завчасно і з вищою ціною безпосередньо ближче до дати поїздки. Це допоможе нам розширити наші пропозиції і цим, досягти більшої кількості клієнтів», - повідомив він.

За словами Целеєвського, таку систему продаж квитків планується ввести для поїздів «Інтерсіті» та «Інтерсіті +», а також для поїздів далекого слідування.

Наразі питання знаходиться в процесі розробки, проводяться відповідні дослідження.

Як зазначає Целеевскій, зараз в Укрзалізниці одна, майже постійна, ціна на квиток в усі дні. На його думку, ця ціна і ціноутворення не враховують потреби величезного пласту людей.

Як повідомлялося, Укрзалізниця наступного року підвищить зарплату працівникам на 10%.