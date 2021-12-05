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    Економіка та фінанси

    Купюру в 200 гривень продають за 100 тисяч: чим вона така унікальна

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    В Україні купюру у 200 гривень продають за 100 тисяч - Купюру в 200 гривень продають за 100 тисяч: чим вона така унікальна
    В Україні купюру у 200 гривень продають за 100 тисяч
    фото: informator.ua

    Особливість пропозиції в унікальному коді банкноти зі збігом сімох сімок

    В Україні купюру номіналом 200 гривень продають майже за 100 тисяч гривень. Причина в унікальному номері банкноти. Про це повідомляє Інформатор із посиланням на торговий майданчик Rozetka.

    Лот з'явився на одному з найпопулярніших торгових майданчиків та спочатку оцінювався 101 852 гривень.

    Особливість пропозиції в унікальному коді банкноти зі збігом сімох сімок: ЦА7777777.

    З огляду на знижку за лот просять 96 759 гривень. Стільки купюра коштує зараз.

    Нагадаємо, Національний банк з 12 жовтня вводить у обіг нову пам’ятну медаль на честь 25-річчя заснування Конституційного Суду України.

    Раніше, з 17 серпня Національний банк увів у обіг чотири пам’ятні та одну інвестиційну монету, присвячені 30-річчю незалежності України.

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    Теги: Національний банк банк
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    Купюру в 200 гривень продають за 100 тисяч: чим вона така унікальна