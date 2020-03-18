Долар здорожчав ще на пів гривні: Нацбанк встановив курс валют на 18 березня



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НБУ на середу, 18 березня, послабив курс гривні на 53 копійки відносно долара

Гривня продовжує знецінюватися

Національний банк України на середу, 18 березня, послабив курс гривні на 53 копійки відносно долара і 20 копійок відносно євро.

Про це свідчать дані на сайті НБУ у вівторок, 17 березня.

НБУ встановив офіційні курси валют на такому рівні:

100 доларів США - 27,0566 гривні (+0,5317 грн)

100 євро - 29,7271 гривні (+0,2022 грн).

На міжбанку курс американської валюти в продажу зріс на 43 копійки, до 27,15 гривні за долар, курс у купівлі - до 27,01 гривні за долар.

Курс євро в продажу зріс на 12 копійок, до 29,78 гривні за євро.

У вівтрок також повідомлялося, що курс долара в обмінниках підскочив майже на дві гривні.

Зазначимо, що напередодні Нацбанк продав $130,5 млн задля підтримки гривні.

17 березня в НБУ повідомили, що в Україну готівкова валюта доставляється з затримкою через карантин у всьому світі.