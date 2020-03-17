У Нацбанку рекомендують обмежити користування готівкою



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НБУ рекомендує якомога менше відвідувати банки

Найбезпечнішим є безготівковий спосіб оплати, – заступник голови НБУ

Національний банк України рекомендує громадянам обмежити контакт із готівкою у зв'язку з пандемією коронавіруса. Про це на брифінгу сказала заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

Як нагадала Рожкова, НБУ проводить заходи зі знезараження гривень.

«Але ми повинні пам'ятати, що найбезпечнішим є безготівковий спосіб оплати», – сказала вона.

Рожкова запевнила, що всі банківські відділення працюватимуть під час карантину в звичайному режимі, однак НБУ рекомендує якомога менше відвідувати банки та користуватися дистанційними засобами платежу.

Як повідомлялося, НБУ рекомендує:

мити руки після використання банкнот та монет,

не торкатися до обличчя після готівкових розрахунків,

періодично дезінфікувати платіжні картки, мобільні телефони та інші пристрої, а також ручки, якими розписуються у банківських квитанціях.

«Запобіганню поширенню вірусу також ефективно сприятиме наявний зараз високий рівень автоматизації оброблення банкнот гривні», – додають у Нацбанку.

Там зазначають, що оброблятимуть гривні за новим алгоритмом у зв'язку з коронавірусом:

Отриману готівку від банків направлятимуть до спеціальних сховищ, де її триматимуть 14 днів (це довше, аніж вірус здатен вижити на поверхні банкнот та монет);

Після 14 днів зберігання у спеціальних сховищах обробку готівки здійснюватимуть за допомогою спеціальних машин;

Придатні для обігу банкноти та монети оброблятимуть термічно: їх поміщатимуть у термоусадкову плівку та у спеціальних печах піддаватимуть температурному «шоку» (160 градусів за шкалою Цельсія).

Раніше повідомлялося, що Нацбанк відправлятиме гривні у сховище на двотижневий карантин через коронавірус.

Як повідомлялося, в Україні банки на час карантину працюватимуть у звичайному режимі.

11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.