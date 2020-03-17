У Нацбанку рекомендують обмежити користування готівкою
Найбезпечнішим є безготівковий спосіб оплати, – заступник голови НБУ
Національний банк України рекомендує громадянам обмежити контакт із готівкою у зв'язку з пандемією коронавіруса. Про це на брифінгу сказала заступник голови НБУ Катерина Рожкова.
Як нагадала Рожкова, НБУ проводить заходи зі знезараження гривень.
«Але ми повинні пам'ятати, що найбезпечнішим є безготівковий спосіб оплати», – сказала вона.
Рожкова запевнила, що всі банківські відділення працюватимуть під час карантину в звичайному режимі, однак НБУ рекомендує якомога менше відвідувати банки та користуватися дистанційними засобами платежу.
Як повідомлялося, НБУ рекомендує:
- мити руки після використання банкнот та монет,
- не торкатися до обличчя після готівкових розрахунків,
- періодично дезінфікувати платіжні картки, мобільні телефони та інші пристрої, а також ручки, якими розписуються у банківських квитанціях.
«Запобіганню поширенню вірусу також ефективно сприятиме наявний зараз високий рівень автоматизації оброблення банкнот гривні», – додають у Нацбанку.
Там зазначають, що оброблятимуть гривні за новим алгоритмом у зв'язку з коронавірусом:
- Отриману готівку від банків направлятимуть до спеціальних сховищ, де її триматимуть 14 днів (це довше, аніж вірус здатен вижити на поверхні банкнот та монет);
- Після 14 днів зберігання у спеціальних сховищах обробку готівки здійснюватимуть за допомогою спеціальних машин;
- Придатні для обігу банкноти та монети оброблятимуть термічно: їх поміщатимуть у термоусадкову плівку та у спеціальних печах піддаватимуть температурному «шоку» (160 градусів за шкалою Цельсія).
Раніше повідомлялося, що Нацбанк відправлятиме гривні у сховище на двотижневий карантин через коронавірус.
Як повідомлялося, в Україні банки на час карантину працюватимуть у звичайному режимі.
11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.
З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.
Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.