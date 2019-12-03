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    Порошенко з главою делегації ЄС в Україні обговорили переслідування опозиції

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    Порошенко звернув увагу Посла Європейського Союзу на факти політично вмотивованих переслідувань і вибіркового правосуддя проти опозиції та активістів

    П’ятий Президент України, голова політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зустрівся з главою делегації ЄС в Україні Матті Маасікасом.

    Про це повідомляє пресслужба «ЄС».

    Петро Порошенко передав вітання президентові Європейської Ради Шарлю Мішелю та президентові Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляйєн у зв’язку із вступом на посаду з 1 грудня та висловив сподівання щодо наступництва в політиці ЄС у підтримці України.

    Відбувся обмін думками щодо підготовки до Нормандського саміту в Парижі 9 грудня 2019 року. Петро Порошенко окреслив чіткі «червоні лінії», які мають бути збережені українською стороною за результатами переговорів.

    Він також закликав європейських лідерів зберігати єдність і солідарність з Україною у протидії російській агресії та забезпечити продовження секторальних санкцій до повного відновлення територіальної цілісності нашої держави.

    П’ятий президент України звернув увагу Посла Європейського Союзу на факти політично вмотивованих переслідувань і вибіркового правосуддя проти опозиції та активістів, а також ініціативу «Європейської Солідарності» щодо створення тимчасової слідчої комісії в парламенті у зв’язку із тиском влади на роботу органів правосуддя. Було також наголошено на важливості недопущення утисків свободи ЗМІ в Україні.

    Окремо було обговорено підготовку до засідання Парламентського комітету асоціації, яке відбудеться у грудні у Страсбурзі.

    Петро Порошенко ЄС Європейська солідарність партії президент правосуддя
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