Україна та МВФ досягли домовленості щодо нової програми співпраці



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Співробітники МВФ досягли згоди з владою України щодо політики підтримки нової трирічної домовленості в розмірі чотирьох мільярдів спеціальних прав запозичення (SDR)

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Глава держави розповів про реформи, які впроваджуються нині в Україні, та обговорив умови нової програми співпраці з Фондом. Керівниця МВФ високо оцінила економічні досягнення нової влади та прогрес у впровадженні реформ урядом під керівництвом Прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

За результатами розмови сторони зазначили, що Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості (Staff Level Agreement) щодо нової програми співпраці.

«Наша розмова з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою була дуже конструктивною. Втішений, що ми знайшли повне порозуміння і наш турборежим отримав високу оцінку з боку МВФ. Вдячний парламенту, уряду та всій нашій команді за невтомну роботу заради України. Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом має на меті пришвидшити економічне зростання, активно викорінювати корупцію та підвищити добробут кожного українця», – зазначив Зеленський.

«Нас не влаштовують поточні темпи економічного зростання, і тому для пришвидшення зростання економіки ми спільно з нашими міжнародними партнерами продовжуватимемо реформи, щоб наздоганяти наших сусідів за рівнем економічного розвитку та добробуту», – підкреслив він.

«Я високо оцінила надзвичайний прогрес, якого президент Зеленський і його уряд досягли за останні кілька місяців у просуванні реформ і продовженні обґрунтованої економічної політики. Я запевнила президента у готовності МВФ підтримати політичний план влади для макроекономічної стабільності та підняття економіки на рівень вищого, стійкого та всеосяжного зростання, серед іншого – з новою підтримкою МВФ. Співробітники МВФ досягли згоди з владою щодо політики підтримки нової трирічної домовленості в розмірі чотирьох мільярдів спеціальних прав запозичення (SDR) у рамках розширеного фонду МВФ», – наголосила Крісталіна Георгієва.

Раніше у Зеленського запевняли, що провели конструктивні перемовини з МВФ.

Як повідомлялося, місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом 14 листопада розпочала свою роботу в Києві.

МВФ готує для України програму у форматі розширеного фінансування (EFF), розраховану на три роки.

До слова, за 2018-2019 роки сформовано борговий портфель, який відверне на себе великі фінансові ресурси, при цьому політика, яка проводиться Міністерством фінансів, ніяк не обґрунтована.