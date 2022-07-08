Єврокомісія заблокувала кредит для України – Bloomberg

Чиновники ЄС побоюються щодо фінансової надійності позики Україні

Європейська комісія блокує видачу кредиту для України Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) у 1,5 млрд євро через побоювання щодо його фінансової надійності. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на анонімні джерела з-поміж чиновників Єврокомісії.

Європейський інвестиційний банк, кредитна організація ЄС, запропонував кредит Україні, щоб скоротити розрив між військовими витратами та «колапсом доходів». Проте, як стверджують джерела агентства, кредит було заблоковано бюджетним підрозділом Єврокомісії через побоювання щодо його фінансової надійності.

Єврокомісія виступає гарантом для кредитів ЄІБ для операцій поза ЄС із резервами, які зазвичай становлять 9% від загального обсягу фінансування. Однак цього разу комісія хоче забезпечити резерви у розмірі 70% від загальної суми – цю вимогу висунули на випадок, якщо країна не зможе повернути кошти ринкам.

Представник Єврокомісії заявив агентству, що ЄС має переконатися у можливості покрити збитки у разі дефолту України.

«Комісія шукає альтернативні рішення, які покладаються на держави-члени ЄС або ЄІБ, щоб поділити частину додаткових ризиків, пов’язаних із цими кредитами», – цитує видання свого співрозмовника.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Європейська комісія зможе запропонувати Україні ряд програм, які поєднуватимуть інвестиції та необхідні реформи. У зв’язку з цим президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала запустити платформу відновлення України.

Також повідомлялося, що Європейський Союз розпочинає юридичну підготовку для передачі заморожених російських активів, у тому числі власності олігархів, на відновлення України після завершення бойових дій.

Європейська комісія розробила стратегічний план післявоєнного відновлення України під назвою «Відбудувати Україну» на сотні мільярдів євро. ЄС вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи.