Друкарський верстат України працює швидше, ніж в США

Грошова маса в Україні зросла на 28%

Національний банк України за динамікою збільшення грошової маси не лише далеко попереду американської Федеральної резервної системи, а й розпочав монетарне пом’якшення майже на пів року раніше – ще до початку пандемії Covid-19. Грошова маса в Україні зросла на 28% (рис.1), що за умов скорочення обсягів виробництва товарів і послуг, що об’єктивно знижує попит на гроші, – це аж ніяк не ознака грошового голоду.

Грошова емісія зразка осені 2019 року – весни 2020-го стала компенсатором для провалів у фіскальній політиці, а принагідно відвернула цілком об’єктивну тенденцію до зміцнення гривні, що вкрай дратувало експортерів сировини. А з появою Covid-19 з’явилися додаткові аргументи на користь грошової емісії.

Але очікуваних плодів у вигляді стрімкого зростання обсягів кредитування та випереджуючого економічного зростання так і немає.

До слова, Нацбанк торік продав пам’ятних монет на десятки мільйонів гривень.

Джерело: zn.ua