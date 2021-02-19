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    Друкарський верстат України працює швидше, ніж в США

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    Емісія зразка осені 2019&nbsp;<span>&ndash;</span> весни 2020 го стала компенсатором для провалів у фіскальній політиці - Друкарський верстат України працює швидше, ніж в США
    Емісія зразка осені 2019  весни 2020 го стала компенсатором для провалів у фіскальній політиці

    Грошова маса в Україні зросла на 28%

    Національний банк України за динамікою збільшення грошової маси не лише далеко попереду американської Федеральної резервної системи, а й розпочав монетарне пом’якшення майже на пів року раніше – ще до початку пандемії Covid-19. Грошова маса в Україні зросла на 28% (рис.1), що за умов скорочення обсягів виробництва товарів і послуг, що об’єктивно знижує попит на гроші, – це аж ніяк не ознака грошового голоду.

    Грошова емісія зразка осені 2019 року – весни 2020-го стала компенсатором для провалів у фіскальній політиці, а принагідно відвернула цілком об’єктивну тенденцію до зміцнення гривні, що вкрай дратувало експортерів сировини. А з появою Covid-19 з’явилися додаткові аргументи на користь грошової емісії.

    Але очікуваних плодів у вигляді стрімкого зростання обсягів кредитування та випереджуючого економічного зростання так і немає.

    До слова, Нацбанк торік продав пам’ятних монет на десятки мільйонів гривень.

    Джерело: zn.ua

    Теги: Національний банк економіка гроші
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