ДТЕК модернізував шахту на Донеччині за 463 млн грн

У 2021 році на шахті Білозерська підготували дві нові лави з запасами понад 2,6 млн тонн вугілля

У 2022 році ДТЕК планує видобувати на Білозерській близько 5 тис. тонн вугілля на добу – це рекордне навантаження на підприємство

Компанія ДТЕК Енерго інвестувала у збільшення видобутку на шахті Білозерська Донецької 463 млн грн.

За повідомленням пресслужби компанії це дозволило модернізувати виробництво, щоб вдвічі збільшити видобуток вугілля у 2022 році – до 1,7 млн тонн.

«У 2021 році на шахті підготували дві нові лави з запасами понад 2,6 млн тонн вугілля. До цього одночасно двома виїмковими дільницями підприємство не працювало понад 10 років», – йдеться в повідомленні компанії.

На шахті капітально відремонтований копер головного стовбуру, заманено завантажувальний пристрій, модернізовано конвеєрні ланцюжки, електричні комунікації, завершено капремонт козлового крану та багато іншого.

Як результат, у січні 2022 року шахта вже показала підвищений результат видобутку – 146,4 тис. тонн (у попередні роки підприємство у середньому видобувало до 63 тис. тонн на місяць). Цього об’єму достатньо, щоб забезпечити паливом на дві доби всі теплові електростанції України.

«У 2022 році ми плануємо видобувати на Білозерській близько 5 тис. тонн вугілля на добу – це рекордне навантаження на підприємство. І оновлення виробництва на цій шахті триватиме. Ми будемо розробляти новий пласт, придбаємо два потужні прохідницькі комбайни, оновимо електрообладнання, технологічний комплекс поверхні та запустимо підземний водовідлив. На цей рік заплановані інвестиції від ДТЕК Енерго у розмірі 392 млн грн, які дозволять підприємству стабільно працювати та робити свій внесок у стабільну роботу української енергосистеми. Тим більш, що розвиток Білозерської це і додаткові робочі місця, і покращення добробуту колективу та регіону загалом», – розповів Михайло Барабаш, директор з видобутку вугілля ДТЕК Енерго.