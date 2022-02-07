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    ДТЕК Ахметова привіз чергову партію вугілля з Колумбії

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    За останні п'ять місяців компанією Ахметова імпортовано майже 1,2 млн. т вугілля - ДТЕК Ахметова привіз чергову партію вугілля з Колумбії
    За останні п'ять місяців компанією Ахметова імпортовано майже 1,2 млн. т вугілля

    Паливо з-за океану потрібне для проходження опалювального сезону

    Компанія ДТЕК Ріната Ахметова 7 лютого отримала чергову партію вугілля з Колумбії в розмірі 45 тис. т

    Про це повідомляє прес-служба ДТЕК Енерго.

    Судно класу «Панамакс» пришвартувалося в порту Південний на терміналі ТІС. Паливо буде відправлено на склади ТЕС ДТЕК Енерго.

    «Імпорт вугілля, на додачу до власного видобутку, дає можливість нашим ТЕС працювати із максимальним навантаженням у пікові періоди споживання електрики», – йдеться у повідомленні прес-служби.

    За останні п'ять місяців компанією імпортовано майже 1,2 млн. т палива.

    Всього для стабільного проходження опалювального сезону компанією законтрактовано близько 1,7 млн. т вугілля, в тому числі із США, Колумбії, Польщі, Казахстану (у попередні періоди).

    Теги: ТЕС вугілля імпорт ДТЕК
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    ДТЕК Ахметова привіз чергову партію вугілля з Колумбії