ДТЕК Ахметова привіз чергову партію вугілля з Колумбії
Паливо з-за океану потрібне для проходження опалювального сезону
Компанія ДТЕК Ріната Ахметова 7 лютого отримала чергову партію вугілля з Колумбії в розмірі 45 тис. т
Про це повідомляє прес-служба ДТЕК Енерго.
Судно класу «Панамакс» пришвартувалося в порту Південний на терміналі ТІС. Паливо буде відправлено на склади ТЕС ДТЕК Енерго.
«Імпорт вугілля, на додачу до власного видобутку, дає можливість нашим ТЕС працювати із максимальним навантаженням у пікові періоди споживання електрики», – йдеться у повідомленні прес-служби.
За останні п'ять місяців компанією імпортовано майже 1,2 млн. т палива.
Всього для стабільного проходження опалювального сезону компанією законтрактовано близько 1,7 млн. т вугілля, в тому числі із США, Колумбії, Польщі, Казахстану (у попередні періоди).