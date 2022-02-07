ДТЕК Ахметова привіз чергову партію вугілля з Колумбії

За останні п'ять місяців компанією Ахметова імпортовано майже 1,2 млн. т вугілля

Паливо з-за океану потрібне для проходження опалювального сезону

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова 7 лютого отримала чергову партію вугілля з Колумбії в розмірі 45 тис. т

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК Енерго.

Судно класу «Панамакс» пришвартувалося в порту Південний на терміналі ТІС. Паливо буде відправлено на склади ТЕС ДТЕК Енерго.

«Імпорт вугілля, на додачу до власного видобутку, дає можливість нашим ТЕС працювати із максимальним навантаженням у пікові періоди споживання електрики», – йдеться у повідомленні прес-служби.

За останні п'ять місяців компанією імпортовано майже 1,2 млн. т палива.

Всього для стабільного проходження опалювального сезону компанією законтрактовано близько 1,7 млн. т вугілля, в тому числі із США, Колумбії, Польщі, Казахстану (у попередні періоди).