Київ 8 лютого залишиться без світла: адреси

Без електрики сидітимуть мешканці багатоповерхівок, приватного сектору, офсів та установ

У Києві 8 лютого відбудуться масові відключення світла. Про це повідомляє компанії-постачальника ДТЕК «Київські електромережі».

Якщо в квартирі є електроплита, а ви – на дистанційній роботі, то варто заздалегідь підготуватися до того, що світла не буде.

У компанії повідомили, що причиною відключень стануть планові роботи з виконання приєднання клієнтів та усунення дефектів.

Без світла сидітимуть мешканці багатоповерхівок, приватного сектору, офсів та установ.

Зокрема світла не буде на вулицях: вул. Дружби, Бортничі, просп Бажана, вул. Декабристів, вул.. Ахматової Анни, вул. Княжий Затон, вул. Дніпровська набережна 14, вул. Богуна Івана (Будьонного Маршала), вул. Борова, Бортничі, вул. Переяславська, Бортничі. вул. Святищенська (Терешкової, Бортн), вул. Хвойна (Комінтерна, Бортн), пров. Бджолиний (Комінтерна 2-й), пров. Боровий, Бортничі, пров. Вересковий (Жданова, Бортничі), пров. Кука Василя (Будьонного 1-й, Бортн), пров. Солодкий (Комінтерна 1-й), пров. Терешкової 2-й, Бортничі, пров. Хлібний (Будьонного 2-й, Борт). Повний список відключення світла в столиці 8 лютого можна подивитись за посиланням.

До слова, народний депутат Олексій Кучеренко звернувся до Міністерства енергетики з проханням стабілізувати ситуацію з цінами на оптовому ринку електроенергії, які опустилися нижче реальної собівартості. Нагадаємо, мешканцям столичної висотки втричі підняли ціни за електрику.

Як раніше повідомлялося, за словами директора енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимира Омельченка, імпорт з Білорусі в умовах роботи всіх 15 енергоблоків АЕС призвів до розбалансування енергосистеми і обвалу цін на оптовому ринку електроенергії, заявив. Також повідомлялося, що тарифи на електрику можуть зрости майже на 30%.



