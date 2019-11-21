Дубілет пропонує запустити електронні довіреності для боротьби з рейдерством



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Законопроєкт планують подати до Ради протягом тижня

У Кабінеті міністрів України планують запустити електронні довіреності, які повинні знизити рівень рейдерства. Про це повідомляє Telegram міністра Кабміну Дмитра Дубілета.

Повідомляється, що після запуску проєкту, людина буде отримувати у нотаріуса довіреність як на стандартному паперовому бланку, так і у pdf-файлі з накладеним електронним підписом.

За словами Дубілета, файли з електронними підписами більш безпечні, оскільки частина випадків рейдерства трапляються саме через підроблені бланки довіреностей. Він також заявив, що для впровадження цієї технології вже все готово.

«Для впровадження цього рішення є все. У нотаріусів і так є е-підпис, вони і зараз можуть накладати його в пару кліків на будь-які файли. Треба лише змінити пару рядків у законах. Саме цим ми зараз з Мін'юстом і Нотаріальної палатою і займаємося», - повідомив міністр Кабміну.

За його словами, законопроєкт про електронні дорученнях планують подати в найближчі тижні.

«Я сподіваюся, що ми зможемо подати закон в парламент у найближчі тижні. Як тільки закон буде прийнятий, електронні довіреності повинні запрацювати вже на наступний день», - написав він.

Напередодні повідомлялося, що Дубілет хоче реформувати державні колл-центри. Міністр розповів, що зараз в центральному колл-центрі Кабміну вартість одного звернення в 3-5 разів дорожче, ніж в монобанк. При тому, що зарплати у операторів «неможливо низькі».