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    Дубілет показав, як скорочується паперовий документообіг

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    Дубілет показав, як скорочується паперовий документообіг

    Із 1 жовтня уряд заборонив надсилати документи не в електронній формі (за винятком випадків, коли папір передбачено законом)

    Кількість документів, які міністерства та інші центральні органи надіслали одне одному в паперовій формі, поступово скорочується.

    Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет у своєму Telegram-каналі.

    Він нагадав, що з 1 жовтня уряд заборонив надсилати документи не в електронній формі (за винятком випадків, коли папір передбачено законом).

    «Як бачите, коли ти щось забороняєш, це не означає, що воно зникає автоматично. З другого жовтня ми почали адресно спілкуватися з усіма, хто продовжував слати папір. Раз на засіданні Кабміну я навіть показував антирейтинг», - пояснив чиновник.

    «Втім, перевести в електронну форму документообмін - це набагато легше, ніж документообіг всередині органів. Тут теж кипить робота», - додав він.

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    Нагадаємо, напередодні Дубілет запропонував запустити електронні довіреності для боротьби з рейдерствомПовідомляється, що після запуску проєкту, людина буде отримувати у нотаріуса довіреність як на стандартному паперовому бланку, так і у pdf-файлі з накладеним електронним підписом.

    Також повідомлялося, що Дубілет хоче реформувати державні колл-центри. Міністр розповів, що зараз в центральному колл-центрі Кабміну вартість одного звернення в 3-5 разів дорожче, ніж в монобанк. При тому, що зарплати у операторів «неможливо низькі».

     

    інтернет документи технології уряд Дмитро Дубілет
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