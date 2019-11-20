Дубілет хоче реформувати державні колл-центри й запустити підтримку месенджерами



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Урядовий колл-центр хочуть реформувати Фото: Укрінформ

Зараз в центральному колл-центрі Кабміну вартість одного звернення в 3-5 разів дорожче, ніж в монобанк

На сьогоднішній день у Кабінеті міністрів праціює понад 50 різних колл-центрів. Про це міністр уряду Дмитро Дубілет написав у Facebook.

«Ми почали централізацію колл-центрів і систем опрацювання звернень громадян в органах влади. Я здивувався, коли виявив, що в Кабміні працює понад 50 різних колл-центрів. Майже кожен колл-центр - це купа зайвого дорогого обладнання, а також операторів та їх начальників. Зараз ми стартуємо пілот, щоб забрати на себе комунікації міністерства соціальної політики, Офісу Президента і митниці. Потім протягом року заберемо в єдиний центр все інше», - заявив міністр.

За словами Дубілета, уряд змінює систему мотивації операторів так, щоб вони допомагали громадянам відразу на своєму рівні, а не просто передавали запити далі.

Також міністр розповів, що зараз в центральному колл-центрі Кабміну вартість одного звернення в 3-5 разів дорожче, ніж в монобанк. При тому, що зарплати у операторів «неможливо низькі».

Крім того планується незабаром запустити підтримку не тільки телефоном чи поштою, а й через месенджери, «тому що так падає вартість обробки одного звернення, а якість зростає».

«Будемо створювати для операторів віддалені робочі місця, щоб вони могли працювати з регіонів, а не тільки з дорогого Києва», - додав Дубілет.