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    У Державній митній службі тестують онлайн-систему скарг

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    У Державній митній службі тестують онлайн-систему скарг

    Розгляд скарг щодо роботи митниці триватиме до 5 робочих днів

    Державна митна служба запустила електронний сервіс для скарг на діяльність митниці. Наразі він працює в тестовому режимі.

    Про це повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

    За його словами, розгляд скарг щодо роботи митниці триватиме до 5 робочих днів, а відповідатимуть на них «по суті й людською мовою». Уся комунікація відбуватиметься в електронній формі.

    «У кожному регіоні виділені люди, яким будуть перенаправлятися скарги. На центральному рівні відслідковуємо статистику та об’єктивність відповіді. Але одразу кажу — це інструмент реакції на проблеми, а не спаму на кшталт «знизьте мита» чи «розкажіть, як імпортувати білих ведмедів». На таке відповідати не будемо», — зазначив Нефьодов.

    Очільник відомства додав, що з грудня цей же інтерфейс планують інтегрувати у спільний Контактний центр Кабміну, яким опікується міністр уряду Дмитро Дубілет.

    митниця Максим Нефьодов Дмитро Дубілет Державна митна служба
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