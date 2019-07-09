Екологічна інспекція перевіряє порти, бо там фінансові потоки, – Ляпіна



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За словами Ляпіної, на майданчику Державної регуляторної служби розроблено проект з порядку взаємовідносин в портах між Морською адміністрацією, Адміністрацією морських портів і Екологічною інспекцією

Українські порти через плутанину з повноваженнями служб і посиленою і безпідставною перевіркою суден екоінспекцією втрачають привабливість на користь портів Румунії та Болгарії, - голова ДРС

Голова Державної регуляторної служби України (ДРС) Ксенія Ляпіна заявила, що у взаємодії між екологічною інспекцією, морською адміністрацією і адміністрацією морських портів потрібно навести порядок. Про це вона сказала в ефірі 24 каналу.

Ляпіна зазначала, що у даних органів функції перетинаються, що створює ґрунт для корупції і веде до втрат міжнародних перевізників на користь портів Румунії та Болгарії.

За словами Ляпіної, екологічна інспекція має тенденцію перевіряти не берега моря, в які можуть скидатися відходи, а морські порти.

«Є екологічна інспекція, яка вважає, що вона повинна бути і в порту. І чого їх так не тягне на берег моря, там, де, м'яко кажучи, скиди роблять там якісь міста і так далі, а тягне їх весь час чомусь в порти, оскільки там же проходять фінансові потоки», – заявила глава ДРС.

При цьому, за словами Ляпіної, українські порти через плутанину з повноваженнями служб і посиленою і безпідставною перевіркою суден еко-інспекцією зіткнулися з проблемою – страхові компанії беруть у міжнародних судів дуже високі страхові внески, якщо ті збираються заходити в порти України, що призводить до зниження привабливості українських портів.

«Це вкрай негативно, тому що насправді це просто збитки. Збитки несуть великі перевізники. На міжнародному рівні вони про це сигналізують. І, як я вже говорила, це просто призведе до того, що власне з морськими портами України, буде ситуація гірша, ніж є, а нам треба навпаки збільшувати в них вантажообіг», – заявила Ксенія Ляпіна.

За словами Ляпіної, на майданчику Державної регуляторної служби розроблено проект з порядку взаємовідносин в портах між Морською адміністрацією, Адміністрацією морських портів і Екологічною інспекцією.

«Вона (Екологічна інспекція – Ред.) не може діяти на території морських портів самостійно. А вона може діяти з контролюючими органами, які для цього створені, тобто з Морською адміністрацією. Тільки з нею вона може заходити на судно. Але заходити тільки в обґрунтованих випадках, а не просто тримати судно, фактично примушуючи до якихось неформальних відносин», – заявила Ляпіна.