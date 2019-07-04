На Одещині масово гинуть креветки і риба



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Фото: od.darg.gov.ua

Причина загибелі - низький вміст розчиненого кисню у воді, що спричинене цвітінням водоростей

В Одеській області на Хаджибейському лимані зафіксовано масовий мор риби та креветок. Як повідомили в Управлінні державного агентства рибного господарства в Одеській області, 3 липня на Хаджибейському лимані, біля села Нерубайське Біляївського району, виявлено факт задухи водних біоресурсів.

«Ділянка водойми, на якій зафіксовано загибель водних біоресурсів - 300 метрів. Щільність загиблої креветки на 1 кв. м у середньому становить 500-700 особин, бичка - 2-3», - повідомили в управлінні.

Як зазначається, на місці працювала комісія, до складу якої увійшли співробітники Одеського рибоохоронного патруля, Державної екологічної інспекції в Одеській області, Держспоживслужби тощо. При візуальному обстеженні фахівці встановили, що вода має насичений зелений колір і неприємний специфічний запах. Дослідження показники, що в ній низький вміст розчиненого кисню (4,6 мг О2 на 1 л).

«За попередніми висновками, причиною загибелі водних біоресурсів став малий вміст розчиненого кисню в результаті цвітіння водоростей», - зазначили у відомстві.

Фахівці відібрали проби води для лабораторних досліджень. Крім того, Одеський рибоохоронний патруль звернувся до рибопромислової асоціації, яка здійснює рибогосподарську діяльність у режимі спеціального товарного рибного господарства в даній водоймі, для усунення наслідків мору.