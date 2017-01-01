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    Економічні підсумки року 2017 та прогноз на 2018-й (прес-конференція)

    Олег Устенко на прес-конференції у «Главкомі» підведе підсумки економічного сезону року
    Сьогодні, 27 грудня, о 12:00 в прес-центрі «Главком» відбудеться прес-конференція в рамках міні проекту «Підсумки року» на тему: «Економічні підсумки року 2017 та прогноз на 2018». Запрошений гість: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера. Експерт підведе підсумки
    • Сьогодні, 12:02
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    Олег Устенко на прес-конференції у «Главкомі» підведе підсумки економічного сезону року

    Сьогодні, 27 грудня, о 12:00 в прес-центрі «Главком» відбудеться прес-конференція в рамках міні проекту «Підсумки року» на тему: «Економічні підсумки року 2017 та прогноз на 2018».

    Запрошений гість: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера.

    Експерт підведе підсумки економічного сезону року, що минає, та зробить прогнози економічного життя на 2018 рік.

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

    Олег Устенко
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