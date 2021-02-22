  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    США ввели нові санкції проти трубоукладника «Північного потоку – 2»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мінфін США вніс трубоукладач &laquo;Північного потоку &ndash; 2&raquo; судно &laquo;Фортуна&raquo; в новий список санкцій - США ввели нові санкції проти трубоукладника «Північного потоку – 2»
    Мінфін США вніс трубоукладач «Північного потоку – 2» судно «Фортуна» в новий список санкцій

    Судно-трубоукладач Фортуна займається будівництвом «Північного потоку – 2»

    Сполучені Штати внесли ще в один список санкцій трубоукладач «Північного потоку – 2» судно Фортуна і його власника — КВТ-РУС.

    Про це йдеться в повідомленні Мінфіну США.

    Судно додали до списку санкцій відповідно до закону США про захист європейської енергетичної безпеки (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

    Санкції передбачають блокування активів юридичних осіб та заборону на банківські операції на території США.

    Нагадаємо, що в січні 2021 року судно Фортуна і його власника внесли до списку санкцій відповідно до закону CAATSA (Протидія противникам Америки за допомогою санкцій).

    Раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Російська Федерація продовжує витрачати мільярди на будівництво «Північного потоку – 2», хоча його вартість вже перевищила доцільність. Це доводить, що газопровід є політичним проектом.

    Днями стало відомо, що президент США Джо Байден пропонує ввести санкції через «Північний потік – 2» проти пов'язаних з Росією компаній, але утримається від санкцій проти німецьких структур.

    Читайте також:

    Теги: МЗС США санкції будівництво Північний потік-2
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies