США ввели нові санкції проти трубоукладника «Північного потоку – 2»

Судно-трубоукладач Фортуна займається будівництвом «Північного потоку – 2»

Сполучені Штати внесли ще в один список санкцій трубоукладач «Північного потоку – 2» судно Фортуна і його власника — КВТ-РУС.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну США.

Судно додали до списку санкцій відповідно до закону США про захист європейської енергетичної безпеки (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

Санкції передбачають блокування активів юридичних осіб та заборону на банківські операції на території США.

Нагадаємо, що в січні 2021 року судно Фортуна і його власника внесли до списку санкцій відповідно до закону CAATSA (Протидія противникам Америки за допомогою санкцій).

Раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Російська Федерація продовжує витрачати мільярди на будівництво «Північного потоку – 2», хоча його вартість вже перевищила доцільність. Це доводить, що газопровід є політичним проектом.

Днями стало відомо, що президент США Джо Байден пропонує ввести санкції через «Північний потік – 2» проти пов'язаних з Росією компаній, але утримається від санкцій проти німецьких структур.