Російська влада вже мертва, вона просто про це ще не знає

Є життя, і є політичне життя. І є плин часу. Не можна провернути його назад

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В детстве я очень любил фантастику, и сейчас ее люблю, только с литературы перешел на кино. И я вспоминаю – то ли это был Гарри Гаррисон, то ли Роберт Шекли – не помню, кто-то из них. Там они идут по планете, летит страшный дракон, который может разорвать. Но дракон летит дальше, есть кого-то другого. И этот человек, который сопровождает, он стреляет в дракона, а дракон летит дальше. И его спутник говорит: «Как же, ты стрельнул, а он дальше летит». Тот ему отвечает: «У него такая нервная система, что мозг у него уже мертв и просто тело не знает, что мозг мертв».

Я понимаю, что когда Навального сейчас отвезут, навешают ему все, что только можно, мои слова, – ну, нечто подобное говорили многие. Но я очень ощущаю эту ситуацию, хочу сказать, что власть уже мертва, она просто об этом еще не знает. Она себя убила сама. Поясню, почему. Это не просто слова. Сказанные, чтобы надеяться.

Есть жизнь, и есть политическая жизнь. И есть течение времени. Нельзя провернуть его назад по второму закону термодинамики, стрела времени движется в одном направлении. И надо этому подчиняться. В определенном возрасте ты задумываешься о своих детях, как передать им свое имущество, свои миллиарды. Ты внутри себя понимаешь, что ты не вечен.

Путин – в широком смысле, путинская власть, путинисты, они живут двумя стандартами. Первый стандарт – это деньги, власть, заработать, перевести – даже не будем об этом говорить, будем говорить о другом. Время для них останавливается, когда идет разговор о политике. Но проблема заключается в том, что время останавливается только для них. Это абсолютно объективно, что я говорю.

Да, Навального посадят, оппозиция разгромлена, и в этом нет ничего обидного для оппозиции.

Джерело: Эхо Москвы

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