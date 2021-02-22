Проблема «Північного потоку – 2». Експерт пояснив, яку стратегію обрала адміністрація Байдена

Михайло Гончар: «США дотримуються раніше запровадженого санкційного режиму»

Нова американська адміністрація президента Байдена, імітуючи перемовини щодо блокування «Північного потоку – 2», затягуватиме час і чекатиме на зміну обставин. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар. «Так чи інакше США дотримуються раніше запровадженого санкційного режиму. Припускаю, що ось такий квазіпереговорний процес, який нібито десь неофіційно відбувається, просто є затягуванням часу з боку американської адміністрації. Бо у США ще не сформована до кінця команда Байдена і не визначено, хто буде вести енергетичні перемовини з росіянами та європейцями. Затягування часу відбуватиметься до осені, до відходу Ангели Меркель від справ… Так чи інакше, санкції походять з Конгресу, ухвалені двопартійним консенсусом обома палатами. Тому, умовно, якщо Байден захоче переглянути санкції, Конгрес може не дати це зробити», – зазначив експерт.

Гончар також вважає, що процес затягування переговорів – це своєрідний дипломатичний хід, який дозволить вирішити питання «Північного потоку – 2» без особливого надриву. «Ставка на те, щоби затягувати до осені. Ймовірно, має місце уявлення, що після осінніх виборів у Німеччині та формування нового уряду проблема «Північного потоку-2» сама собою розсмокчеться – новий уряд не захоче тягнути за собою «баласт Меркель-Путіна». Я не виключаю, що такий підхід може мати місце. Дипломатія – це не завжди активні дії. Вона часто полягає у тому, щоби тягнути час з тим, що інші учасники «великої гри» або відмовляться від своїх планів, або зроблять фатальну помилку, яка стане підставою для жорстких дій, що й покладе край проекту. Ситуація з Олексієм Навальним була саме такою. Багато хто в Європі почав казати Німеччині, що проєкт варто зупинити, за свої дії Росія має бути покарана. Але з боку Німеччини таких дій не послідувало. Цілком можливо, що з Вашингтону зараз намагаються донести до Берліну, що ці речі не можуть розглядатися окремо. Маю на увазі те, що сталося з Навальним і продовження будівництва «Північного потоку – 2», – наголосив Гончар.

За словами експерта, американський Конгрес насторожує поведінка Байдена, який намагається діяти не зовсім публічними кроками. «Аби там нова адміністрація далеко кудись не зайшла, з’явився лист двох сенаторів ї з пропозицією доповісти про стан справ щодо виконання санкційних пакетів. Інакше Конгрес не залишить це без своєї уваги», – наголосив Гончар.

Нагадаємо, Північний потік (Nord Stream) – газопровід від Росії до Німеччини, перша гілка якого вже збудована, а саме частина між Виборгом та Ґрайфсвальдом. Магістральний газопровід «Північний потік» через Балтійське море з’єднав Росію і Європейський Союз. Газопровід безпосередньо пройшов територією Росії, Швеції, Данії і Німеччини. Його довжина склала близько 1,2 тис. км. «Північний потік – 2» (Nord Stream-2) – проєкт розширення діючого у Балтійському морі газогону «Північний потік», довжиною 1234 км. За задумом газогін має проходити через економічні зони та територіальні воді п'яти країн: Данії (147 км), Німеччини (85 км), Росії (118 км), Фінляндії (374 км) і Швеції (510 км). Початковий проєкт передбачає будівництво і роботу двох ниток газогону загальною потужністю 55 млрд кубічних метрів газу на рік через Балтійське море до Німеччини. Маршрут має проходити уздовж існуючої першої нитки «Північного потоку».







