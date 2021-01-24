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    «Північний потік-2» може підірвати довіру до Німеччини, – український дипломат

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    <p>Андрій Мельник розкритикував плани добудувати &laquo;Північний потік-2&raquo;</p> - «Північний потік-2» може підірвати довіру до Німеччини, – український дипломат

    Андрій Мельник розкритикував плани добудувати «Північний потік-2»

    Дипломат переконаний, що це призведе до «непоправних наслідків для майбутнього Європи»

    Будівництво газогону «Північний потік-2» негативно впливає на політичний імідж Німеччини на міжнародній арені. Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

    За словами дипломата, участь Берліну в цьому проєкті може призвести до втрати довіри до Німеччини.

    Андрій Мельник повідомив, що дав інтерв’ю популярному німецькому журналу Focus, у якому розкритикував плани добудувати «Північний потік-2».

    «Це призведе до геополітичної втрати довіри до Німеччини з непоправними наслідками для майбутнього Європи. Залишиться гіркий післясмак і на довгі роки отруїть атмосферу», – переконаний посол. 

    Дві нитки газопроводу «Північний потік-2» загальною проєктною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік Росія почала будувати у 2015 році. Газогін у 1220 кілометрів прокладається дном Балтійського моря ‒ від російського селища Усть-Луга до німецького Грайфсвальду ‒ паралельно з уже наявним «Північним потоком».
    Будівництво газопроводу призупинилося в грудні 2019 року через санкції США.

    Відомо, що концерн Bilfinger SE вийшов з будівництва «Північного потоку-2», ставши першою німецькою компанією, яка залишила проєкт російського газопроводу.

    Як повідомлялося, євродепутати хочуть зупинити «Північний потік-2» через арешт Навального.

    Нагадаємо, Меркель вважає, що ситуація з Навальним – не привід зупиняти «Північний потік-2».

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    Теги: Росія Німеччина санкції Європарламент будівництво Андрій Мельник Північний потік-2
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