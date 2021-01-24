«Північний потік-2» може підірвати довіру до Німеччини, – український дипломат

Дипломат переконаний, що це призведе до «непоправних наслідків для майбутнього Європи»

Будівництво газогону «Північний потік-2» негативно впливає на політичний імідж Німеччини на міжнародній арені. Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

За словами дипломата, участь Берліну в цьому проєкті може призвести до втрати довіри до Німеччини.

Андрій Мельник повідомив, що дав інтерв’ю популярному німецькому журналу Focus, у якому розкритикував плани добудувати «Північний потік-2».

В інтерв‘ю популярному журналу Focus (3,3 млн. чит.) піддав різкій критиці плани завершити #NordStream2:



«Це призведе до геополітичної втрати довіри до Німеччини з непоправними наслідками для майбутнього Європи. Залишиться гіркий післясмак і на довгі роки отруїть атмосферу» pic.twitter.com/ypP9urxVwd — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 23, 2021

«Це призведе до геополітичної втрати довіри до Німеччини з непоправними наслідками для майбутнього Європи. Залишиться гіркий післясмак і на довгі роки отруїть атмосферу», – переконаний посол.

Дві нитки газопроводу «Північний потік-2» загальною проєктною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік Росія почала будувати у 2015 році. Газогін у 1220 кілометрів прокладається дном Балтійського моря ‒ від російського селища Усть-Луга до німецького Грайфсвальду ‒ паралельно з уже наявним «Північним потоком».

Будівництво газопроводу призупинилося в грудні 2019 року через санкції США.

Відомо, що концерн Bilfinger SE вийшов з будівництва «Північного потоку-2», ставши першою німецькою компанією, яка залишила проєкт російського газопроводу.

Як повідомлялося, євродепутати хочуть зупинити «Північний потік-2» через арешт Навального.

Нагадаємо, Меркель вважає, що ситуація з Навальним – не привід зупиняти «Північний потік-2».

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