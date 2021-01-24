«Північний потік-2» може підірвати довіру до Німеччини, – український дипломат
Андрій Мельник розкритикував плани добудувати «Північний потік-2»
Дипломат переконаний, що це призведе до «непоправних наслідків для майбутнього Європи»
Будівництво газогону «Північний потік-2» негативно впливає на політичний імідж Німеччини на міжнародній арені. Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.
За словами дипломата, участь Берліну в цьому проєкті може призвести до втрати довіри до Німеччини.
Андрій Мельник повідомив, що дав інтерв’ю популярному німецькому журналу Focus, у якому розкритикував плани добудувати «Північний потік-2».
В інтерв‘ю популярному журналу Focus (3,3 млн. чит.) піддав різкій критиці плани завершити #NordStream2:— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 23, 2021
«Це призведе до геополітичної втрати довіри до Німеччини з непоправними наслідками для майбутнього Європи. Залишиться гіркий післясмак і на довгі роки отруїть атмосферу» pic.twitter.com/ypP9urxVwd
«Це призведе до геополітичної втрати довіри до Німеччини з непоправними наслідками для майбутнього Європи. Залишиться гіркий післясмак і на довгі роки отруїть атмосферу», – переконаний посол.
Відомо, що концерн Bilfinger SE вийшов з будівництва «Північного потоку-2», ставши першою німецькою компанією, яка залишила проєкт російського газопроводу.
Як повідомлялося, євродепутати хочуть зупинити «Північний потік-2» через арешт Навального.
Нагадаємо, Меркель вважає, що ситуація з Навальним – не привід зупиняти «Північний потік-2».