Байден проти «Північного потоку-2». Стали відомі деталі майбутніх санкцій

Адміністрація Білого дому прагне зупинити проєкт будівництва газопроводу без конфронтації з Німеччиною

Президент США Джо Байден пропонує ввести санкції через «Північний потік-2» проти пов'язаних з Росією компаній, але утримається від санкцій проти німецьких компаній, заявили джерела Bloomberg.

Адміністрація президента Байдена, як очікується, запропонує ввести санкції через «Північний потік-2» проти «невеликого числа» пов'язаних з Росією компаній, розповіли обізнані джерела Bloomberg. За їх словами, США, ймовірно, утримаються від санкцій проти компаній Німеччини, оскільки адміністрація прагне зупинити проєкт без конфронтації з цією країною.

Проти введення санкцій стосовно людей і компаній з таких країн, як Німеччина, виступає держсекретар Ентоні Блінкен, відзначили співрозмовники агентства.

Вони заявили, що важливішим Блінкен вважає пошук дипломатичного рішення і виправлення розколу, який виник через зовнішню політику попереднього президента США Дональда Трампа. Адміністрація Трампа в останні тижні своєї діяльності готувала санкції проти Німеччини, відзначили два обізнані джерела Bloomberg. За їх словами, однією з потенційних цілей був Маттіас Варніг – керуючий директор оператора «Північного потоку-2» Nord Stream 2 AG.

Два дні тому, Білий дім прокоментував переговори з Німеччиною, стосовно будівництва газопроводу «Північний потік–2». Позиція офіційного Вашингтону залишається незмінною – цей проєкт «погана угода», оскільки його реалізація робить Європу і Україну вразливими перед маніпуляціями Росії.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що Німеччина шукає способи переконати США відмовитися від санкцій проти «Північного потоку-2».

Минулого тижня сенатори США закликали Байдена ввести санкції проти «Північного потоку-2». Про це йдеться в листі, який відправили Байдену в п’ятницю, 12 лютого, сенатор-республіканець Джим Ріш і його колега-демократ Джин Шейхін.

«Ми з нетерпінням чекаємо можливості співпрацювати з вами, щоб покласти край цьому небезпечному проєкту», – йдеться у листі.

Обидва сенатори висловили стурбованість повідомленнями преси про те, що уряд Німеччини пропонував Вашингтону «знехтувати санкціями, передбаченими законом». Своєю чергою представник Держдепартаменту США підкреслив, що запуск газопроводу став би «поганою угодою» для Європи.