Експерт заявив, що долар буде по 28 гривень уже до кінця тижня



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Експерт рогнозує, що долар буде по 28 гривень уже до кінця тижня

Нині на курс валют в Україні впливає передвиборча кампанія

На готівковому ринку гривня до кінця цього тижня може перевищити позначку у 28 гривень за долар.

Про це повідомив аналітик компанії «Альпарі» Максим Пархоменко, повідомляють «Факти».

З огляду на зростання курсу долара на світових ринках, гривня може просісти в ціні до позначки 28 грн в найближчий тиждень.

«На готівковому ринку гривня до кінця цього тижня може перевищити позначку у 28 гривень за долар. Але пройти цей рівень і закріпитися вище буде досить складно, враховуючи макроекономічну ситуацію на українському ринку», – прогнозує Максим Пархоменко.

Нині на курс валют в Україні впливає передвиборча кампанія.

Однак до кінця року курс валют не надто зміниться. Надалі він коливатиметься у межах 27-28 грн/дол., повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Курс в нинішньому році буде стабільним. Він буде коливатися в межах 27-28 грн, так, як зараз і є. Ми не бачимо причин для різкої зміни курсу в одну або в іншу сторону. Нині одна з найстабільніших ситуацій і з золотовалютними резервами, з ліквідністю банків. Ми фактично більш ніж на два мільярди скоротили державний борг з початку року. Тому все у нас з курсом буде в порядку, запевняю вас», – заявив прем'єр-міністр.

Як повідомлялося, станом на 1 вересня валютні резерви Нацбанку перевищили $29 млрд.

До слова, 7 вересня, Fitch підтвердило прогноз падіння економіки України.

Нагадаємо, 3 вересня голова Нацбанку розповів, коли чекати місію МВФ і новий транш.