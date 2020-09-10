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    Економіка та фінанси

    Прем’єра просять відтермінувати заборону експлуатації вагонів понад встановлений термін

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    &laquo;Укрметалургпром&raquo; звернувся до прем&rsquo;єр-міністра Дениса Шмигаля - Прем’єра просять відтермінувати заборону експлуатації вагонів понад встановлений термін
    «Укрметалургпром» звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля

    В Україні може виникнути дефіцит піввагонів

    Ухвалення проєкту Мінінфраструктури щодо обмеження терміну використання вантажних вагонів понад нормативний термін призведе до дефіциту вагонів та скорочення промислового виробництва.  Про це йдеться у зверненні «Укрметалургпром» до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

    В «Укрметалургпромі» зазначили, що Мінінфраструктури підготували проєкт рішення щодо обмеження строку експлуатації залізничних вантажних вагонів, проте запропоновані в ньому норми потребують доопрацювання задля недопущення різкого дефіциту парку вагонів.

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    «За розрахунками експертів виключення з експлуатації піввагонів, у яких закінчився 1,5 нормативних терміну служби (33 роки), що пропонується проєктом призведе до: різкого списання вагонів у перший рік після введення заборони (12,6 тис.од.); дефіциту піввагонів що виникне в 2021 р., та призведе до зростання ставок на оренду вагонів на 18,4%», - зазначається у зверненні.

    Щоб не допустити цього, в «Укрметалургпромі» пропонують встановити 1,6 нормативного терміну служби (понад 36 років), замість запропонованого в проєкті 1,5  кратного нормативного терміну служби,  при цьому не обмежувати використання рухомого складу з продовженим терміном служби, рішення про продовження терміну яких прийнято до моменту набрання чинності цим проєктом.

    На їх думку, таке рішення не викличе надмірно різкого списання піввагонів (буде списано 4,9 тис. в 2021, замість запропонованих існуючою редакцією 12,6 тис), а в середньому буде проходити списання 3,3 тис. за період 2021-2025 років.

    Щодо обмежень термінів використання рухомого складу інших вагонів, то автори звернення пропонують встановити для окатишевозів 45 років, зерновозів 45 років,  для всіх інших типів вагонів, в т.ч цистерн і платформ, - не менше 2,5 терміну служби.

    Денис Шмигаль
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