Прем’єра просять відтермінувати заборону експлуатації вагонів понад встановлений термін



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«Укрметалургпром» звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля

В Україні може виникнути дефіцит піввагонів

Ухвалення проєкту Мінінфраструктури щодо обмеження терміну використання вантажних вагонів понад нормативний термін призведе до дефіциту вагонів та скорочення промислового виробництва. Про це йдеться у зверненні «Укрметалургпром» до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

В «Укрметалургпромі» зазначили, що Мінінфраструктури підготували проєкт рішення щодо обмеження строку експлуатації залізничних вантажних вагонів, проте запропоновані в ньому норми потребують доопрацювання задля недопущення різкого дефіциту парку вагонів.

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«За розрахунками експертів виключення з експлуатації піввагонів, у яких закінчився 1,5 нормативних терміну служби (33 роки), що пропонується проєктом призведе до: різкого списання вагонів у перший рік після введення заборони (12,6 тис.од.); дефіциту піввагонів що виникне в 2021 р., та призведе до зростання ставок на оренду вагонів на 18,4%», - зазначається у зверненні.

Щоб не допустити цього, в «Укрметалургпромі» пропонують встановити 1,6 нормативного терміну служби (понад 36 років), замість запропонованого в проєкті 1,5 кратного нормативного терміну служби, при цьому не обмежувати використання рухомого складу з продовженим терміном служби, рішення про продовження терміну яких прийнято до моменту набрання чинності цим проєктом.

На їх думку, таке рішення не викличе надмірно різкого списання піввагонів (буде списано 4,9 тис. в 2021, замість запропонованих існуючою редакцією 12,6 тис), а в середньому буде проходити списання 3,3 тис. за період 2021-2025 років.

Щодо обмежень термінів використання рухомого складу інших вагонів, то автори звернення пропонують встановити для окатишевозів 45 років, зерновозів 45 років, для всіх інших типів вагонів, в т.ч цистерн і платформ, - не менше 2,5 терміну служби.