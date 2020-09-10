  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    У МВФ не назвали дату нового траншу

    • Розсилка
    У МВФ не назвали дату нового траншу

    Дискусії з приводу поточної програми stand by тривають, - представник МВФ Джеррі Райс

    Міжнародний валютний фонд нагадав про важливість нової антикорупційної інфраструктури в Україні. Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу в четвер, 10 вересня, передає Інтерфакс-Україна.

    За словами Райса, у МВФ поки не можуть назвати дату місії для траншу stand by.

    «Дискусії з приводу поточної програми stand by тривають. Я не можу назвати дату місії по першому (її) перегляду», – сказав Райс, відмовившись безпосередньо коментувати рішення Конституційного суду щодо Національного антикорупційного бюро.

    «Підтримка незалежності, цілісності НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Вищої антікоррупцітонного суду (ВАКС) - ключ до структурних реформ і переходу до більш сильному і справедливому росту, попередня умова поточної програми підтримки МВФ», - сказав представник Фонду.

    Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Кабмін повністю виконує ті структурні маяки, які передбачає програма співпраці з МВФ, в уряді очікують до кінця року отримати заплановані транші.

    Як повідомлялося 7 вересня, Fitch підтвердило прогноз падіння економіки України.

    До слова, 3 вересня голова Нацбанку розповів, коли чекати місію МВФ і новий транш.

    МВФ НАБУ гроші
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ