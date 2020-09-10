У МВФ не назвали дату нового траншу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дискусії з приводу поточної програми stand by тривають, - представник МВФ Джеррі Райс

Міжнародний валютний фонд нагадав про важливість нової антикорупційної інфраструктури в Україні. Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу в четвер, 10 вересня, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Райса, у МВФ поки не можуть назвати дату місії для траншу stand by.

«Дискусії з приводу поточної програми stand by тривають. Я не можу назвати дату місії по першому (її) перегляду», – сказав Райс, відмовившись безпосередньо коментувати рішення Конституційного суду щодо Національного антикорупційного бюро.

«Підтримка незалежності, цілісності НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Вищої антікоррупцітонного суду (ВАКС) - ключ до структурних реформ і переходу до більш сильному і справедливому росту, попередня умова поточної програми підтримки МВФ», - сказав представник Фонду.

Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Кабмін повністю виконує ті структурні маяки, які передбачає програма співпраці з МВФ, в уряді очікують до кінця року отримати заплановані транші.

Як повідомлялося 7 вересня, Fitch підтвердило прогноз падіння економіки України.

До слова, 3 вересня голова Нацбанку розповів, коли чекати місію МВФ і новий транш.