Fitch підтвердило прогноз падіння економіки України



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Аналітики Fitch відзначають, що в другому кварталі економіка України скоротилася на 11,4%

У 2020 році ВВП України скоротиться на 6,5%, надалі очікується відновлювальне зростання

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту України в іноземній валюті на рівні «B» зі стабільним прогнозом.

Fitch зберегло свій квітневий прогноз, згідно з яким в 2020 році ВВП України скоротиться на 6,5%, надалі очікується відновлювальне зростання, що складе 3,8% і 3,5% відповідно у 2021-2022 роках.

Аналітики Fitch відзначають, що в другому кварталі економіка України скоротилася на 11,4%.

Ризики погіршення прогнозів Fitch зберігаються, враховуючи невизначеність щодо масштабів і тривалості спалаху коронавірусу, а також тривалості або повторного введення обмежень, особливо з урахуванням повідомлень про зростання кількості випадків коронавірусу в Україні

Fitch зазначає, що великі дивідендні виплати від державних компаній (1,8% від ВВП) і відновлення збору податків (за винятком податків, пов'язаних з імпортом) підтримали державні доходи, водночас зростання витрат залишається помірним з початку року та зосереджене на соціальних трансфертах і видатках на охорону здоров'я.

За оцінками агентства, Україна задовольнила майже 68% своїх потреб у фіскальному фінансуванні на 2020 рік у розмірі $23,5 млрд.

Fitch прогнозує, що фіскальна консолідація буде відбуватися поступово, при цьому дефіцит розширеного уряду скоротиться до 5,4% ВВП у 2021 році та 4,2% у 2022 році.

Хоча уряд заявив, що має намір реалізовувати ініціативи щодо витрат для підтримки зростання, такі як збільшення мінімальної заробітної плати (на 30% у 2021 році), фактичні темпи бюджетної консолідації будуть залежати від продовження взаємодії з МВФ і доступного фінансування.

У Fitch відзначають, що інфляційний тиск залишається помірним (2,4% р/р у липні), але очікується, що інфляція наблизиться до цільового показника НБУ на 5% до кінця 2020 року через підвищення цін на енергоносії та продукти харчування, а також відновлення внутрішнього попиту.

Fitch очікує, що інфляція в середньому складе 5,3% у 2021 році та 5,7% у 2022 році. НБУ знизив облікові ставки до рекордно низького рівня в 6% у червні у відповідь на пандемію, але подальше ослаблення, може бути обмежене зростанням інфляційного тиску та значним підвищенням мінімальної заробітної плати у 2021 році.

Загальний державний борг збільшиться до 57,4% ВВП (65,1%, враховуючи гарантії) і 60% до 2022 року, з 44,4% (50,4% з гарантіями) у 2019 році.

Fitch прогнозує, що держборг України стабілізується на рівні близько 60% у 2022-2023 роках, а міжнародні резерви на кінець 2020 року становитимуть $27,4 млрд у порівнянні з $29 млрд на початку вересня.

Як повідомлялося, експерти прогнозують нову економічну кризу.

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