Міжнародні резерви України зросли у серпні на 1%



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У Нацбанку пояснили, що резерви зросли насамперед завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку

Станом на 1 серпня резерви перевищили $29 млрд

Міжнародні резерви України станом на 1 вересня 2020 року становили $29 048,7 млрд (в еквіваленті). Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що у серпні резерви збільшились на 1%.

У Нацбанку пояснили, що резерви зросли насамперед завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку.

Зазначається, що динаміку резервів протягом місяця визначали наступні чинники:

операції НБУ на міжбанківському валютному ринку (у серпні Нацбанк купив 460,5 млн доларів);

операції уряду з управління держборгом;

переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

«Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку», - додали в НБУ.

Варто зазначити, що станом на 1 серпня міжнародні резерви України становили $28,8 млрд (в еквіваленті), у липні вони збільшилися на $300 млн (1,0%).

Як повідомлялося 7 вересня, Fitch підтвердило прогноз падіння економіки України.

До слова, 3 вересня голова Нацбанку розповів, коли чекати місію МВФ і новий транш.