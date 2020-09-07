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    Економіка та фінанси

    Міжнародні резерви України зросли у серпні на 1%

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    У Нацбанку пояснили, що резерви зросли насамперед завдяки&nbsp;сприятливій ситуації на валютному ринку - Міжнародні резерви України зросли у серпні на 1%
    У Нацбанку пояснили, що резерви зросли насамперед завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку

    Станом на 1 серпня резерви перевищили $29 млрд

    Міжнародні резерви України станом на 1 вересня 2020 року становили $29 048,7 млрд (в еквіваленті). Про це повідомляє пресслужба НБУ.

    Зазначається, що у серпні резерви збільшились на 1%.

    У Нацбанку пояснили, що резерви зросли насамперед завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку.

    Зазначається, що динаміку резервів протягом місяця визначали наступні чинники:

    • операції НБУ на міжбанківському валютному ринку (у серпні Нацбанк купив 460,5 млн доларів);
    • операції уряду з управління держборгом;
    • переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

    «Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку», - додали в НБУ.

    Варто зазначити, що станом на 1 серпня міжнародні резерви України становили $28,8 млрд (в еквіваленті), у липні вони збільшилися на $300 млн (1,0%).

    Як повідомлялося 7 вересня, Fitch підтвердило прогноз падіння економіки України.

    До слова, 3 вересня голова Нацбанку розповів, коли чекати місію МВФ і новий транш.

    МВФ Національний банк валютні операції гроші НБУ
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