Експертка б'є на сполох: в Україні 90% печива потенційно небезпечне

Найбільш якісне печиво – це печиво, в якому міститься вершкове масло, проте воно у два-три рази дорожче за звичайне

Переважна більшість печива, що продається в торговельних мережах України, не відповідає стандартам якості і може бути небезпечним для здоров’я. Обираючи цей продукт, слід звертати увагу на вміст в ньому переробленої олії, маргарину, цукру тощо.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel розповіла експертка з якості харчових продуктів Олена Сидоренко.

«90% печива, яке реалізується, є потенційно небезпечним, тому що там є борошно вищого ґатунку, величезна кількість цукру і рослинні олії або маргарин, або кондитерський жир, або замінник жиру», – повідомила вона.

«Навіть ті вироби, які раніше вважалися безпечними, дієтичними, наприклад, бублики, сушки, сьогодні можуть містити й кондитерські жири. Це небезпечно, це алергенно, це викликає серцево-судинні й онкологічні захворювання», – додала експертка.

За її словами, «в принципі вибрати якісне печиво – це історія доволі складна для споживача. Є окремі добросовісні виробники, але багато хто не зазначає ні відсоток рафінованого, переробленого жиру. Не має значення, це пальмова, соняшникова чи якась інша олія. Має значення, що вони перероблені».

Сидоренко повідомила, що фактично все печиво промислового виробництва містить гідрогенізовані жири. Згідно з нормами, його вміст не повинен перевищувати 8%.

«Наразі дуже важко обрати печиво, яке не буде містити або пальмової олії, або соняшникової рафінованої дезодорованої олії або інших видів або рослинних олій, або якихось інших видів кулінарних жирів», – зауважила вона.

Експерта також наголосила, що маркування продукту не завжди є коректним, а окрім небезпечних жирів він може містити й інші небезпечні складові, зокрема, «консервуючи речовини, ароматизатори, барвники, які теж можуть завдавати величезної шкоди споживачу».

Як пояснила Сидоренко, найбільш якісне печиво – це печиво, в якому міститься вершкове масло, проте, воно у два-три рази дорожче за звичайне.

Експертка назвала «маркери», які можуть вказувати на те, що якість печива сумнівна.

«Якщо на маркуванні написано: «рослинні жири в тверділому стані», «олія вибілена», «олія рафінована», «маргарин», «кондитерський жир», «замінник вершкового масла» – це той маячок, який говорить про те, що це печиво треба відкласти. Якщо на упаковці просто написано «рослинна олія» і не вказано, в якому стані, це печиво тим паче треба відкласти, тому що таким чином взагалі від споживача приховується інформація".

Водночас, є певні «маркери» й якісного продукту.

«Якщо в складі є вершкове масло, різні види борошна, якщо в складі цукор не на першому місці або взагалі відсутній, натомість додано рослинний компонент, який має солодкий вміст, на це можна звертати увагу», – зауважила вона.

До слова, в Україні стрімко дорожчає хліб. Тільки за останній рік його вартість збільшилася на 12,5%. Тенденція зростання ціни не припиняється, розповів економічний експерт Олег Пендзин.

Тим часом Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь та готує проєкт відповідної постанови.

Нагадаємо, ціни на продукти продовжують зростати як в світі, так і в Україні. З початку року помітно подорожчав борщовий набір, масло, курячі яйця. На ринках також подорожчали цибуля, капуста, огірки і картопля.

Експерти назвали три основні причини зростання цін в Україні. Перша – світове здорожчання продуктів, друга – сезонний фактор – мова йде про ранні овочі, коренеплоди та ягоди. Третя – зниження обсягу пропозиції ряду товарів, перш за все, це м'ясо і морська риба.

Ціни на цибулю в Україні виросли вперше з літа 2020 року. Наприкінці попереднього тижня ціни на цибулю ріпчасту в Україні рідко перевищували 4,50 грн/кг. Зараз же ціна на якісну продукцію варіюється від 4 грн до 5 грн/кг, а цибуля ріпчаста проблемної якості продається від 3,00 грн/кг.

Хоча темпи зростання поки досить несуттєві, сам факт того, що цибуля стала дорожчати, вже вселило деякий оптимізм у фермерів, у яких залишилися ще істотні запаси продукції.

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зросли ціни на буряк. Також експерти прогнозують зростання цін на гречку до 50 грн/кілограм до вересня поточного року.