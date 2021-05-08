В Україні подорожчає гречка: стало відомо, якою буде вартість крупи

Попит на гречку буде на мінімальних позначках за останні роки через її вартість

В Україні до вересня вартість гречки зросте, проте не перевищить 50 грн за кілограм. Таку думку висловив координатор Експертної платформи НБУ Андрій Блінов.

«Росія днями закрила повністю на літній період експорт гречки, й, власне, Російська Федерація є одним з основних експортерів. Відповідно зараз значною мірою це дійсно буде сприяти ще більшому зростанню (вартості – ред.) гречки відповідно до отримання нового врожаю, й тут є різні дані в залежності від очікувань щодо того, яким чином складуться умови для дозрівання врожаю різних культур, в тому числі гречки», – сказав Андрій Блінов.

На його думку, гречка не буде коштувати понад 50 грн за кілограм в магазинах.

«Я інколи читаю, що гречка може коштувати в магазинах понад 50 грн за кілограм, я думаю, що ні, попри те, що власне є певний дисбаланс між пропозицією та попитом. Річ у тому, що попит на цю культуру досить сильно, як кажуть економісти, є еластичним, або дуже гнучким», – зазначив експерт.

За його словами, попит на гречку падає в літній період, коли є багато інших замінників, зокрема овочів.

«Плюс, як ми побачили взагалі по крупах, попит українців на цю продукцію досить сильно знижується, коли вона перевищує певний психологічний розмір. Зокрема, як це відбулося з гречкою, коли вона перетнула позначку 30 грн за кілограм», – сказав експерт.

Блінов вважає, що ціни, можливо, ще трошки зростуть у літній період, але попит на гречку буде на мінімальних позначках за останні роки через її вартість.

«Тому що, як правило, попит на гречку проявляють сім’ї з дітьми та сім’ї, де досить багато літніх людей, й відповідно вони є найбільш уражені з точки зору доходів й відповідно слідкують за своїм споживчим кошиком. Тому я думаю, що ціни дещо зростуть, але позначку в 50 грн за кілограм точно ця культура не перетне… Наразі можна прогнозувати до вересня ситуацію з цією культурою, а далі будемо дивитися, яка буде ситуація з експортом й власне виробництвом цієї культури в Україн», – розповів Андрій Блінов.

Також він додав, що після збирання врожаю гречка почне дешевшати.

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Джерело: УНН