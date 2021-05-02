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    Економіка та фінанси

    В Україні різко зросли ціни на цибулю

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    Фермери не дивлячись на підвищення цін в цілому залишаються незадоволеними результатами сезону - В Україні різко зросли ціни на цибулю
    Фермери не дивлячись на підвищення цін в цілому залишаються незадоволеними результатами сезону

    Виробники повідомили, що на ринку попит на цибулю залишається низьким

    В Україні вперше більш ніж за рік виросли ціни на цибулю. Це сталося після того, як зовсім недавно вартість на цей продукт опустилася до мінімуму, повідомляє EastFruit.

    За даними експертів, в сезоні 2020/2021 рр. ріпчаста цибуля була відносно дешевою, а темпи її продажів і ціни на неї розчаровували виробників. Більш того, в Україні взагалі спостерігалася найнижча ціна на цей продукт, яка практично не змінювалася з липня 2020 го.

    Ще в кінці попереднього тижня ціни на цибулю в Україні рідко перевищували 4,50 гривень за кілограм ($0,16/кг). Зараз же фермери готові продавати якісну продукцію по 4,00-5,00 грн / кг ($0,14-0,18/кг), а цибуля не дуже хорошої якості – від 3,00 грн/кг ($0,11/кг).

    Виробники повідомили, що на ринку попит на цибулю залишається низьким. Однак на поточному тижні дещо зріс попит на якісну продукцію.

    Експерти відповіли на питання, чи продовжиться зростання цін на цибулю після травневих свят.

    «З одного боку, через погані погодні умови в Україні зрушиться старт продажів цибулі ріпчастої нового врожаю, як і інших ранніх овочів. Це допоможе виробникам з запасами торішньої продукції довше бути актуальними для покупців під кінець поточного сезону. З іншого боку, запаси цибулі ріпчастої в сховищах українських виробників все ще досить високі і близькі до рекордних показників як мінімум за останні кілька років», – заявили аналітики.

    Самі фермери не дивлячись на підвищення цін в цілому залишаються незадоволеними результатами сезону і, на думку аналітиків, попередній прогноз скорочення площ під ріпчастою цибулею в Україні в 2021 роки не втрачає свою актуальність.

    Раніше повідомлялося, що в Україні різко зросли ціни на буряк.

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    Теги: продукти ціни фермерство
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