Ексглава Нацбанку дала шокуючу оцінку тим, хто повірив у криптовалюти

Гонтарева зізналася, що сама теж купила один біткоїн

Колишня голова Нацбанку Валерія Гонтарева в інтерв’ю «Главкому» розповіла, яка ситуація відбувається на ринку криптовалют, а також поділилася своїм досвідом купівлі біткоїна.

«Колись, це, напевно, був 2011-й або 2012-й рік, для того, щоб зрозуміти, що таке криптовалюта, я реально відкрила гаманець і купила один біткоїн. Який потім роздрібнила по 0,1 і подарувала своїм знайомим, які теж хотіли розібратися, як це працює», – пригадала Гонтарева.

Ексголова Нацбанку додала, що зараз вона не має ані біткоїнів, ані інших криптовалют. «Ба більше, людина, яка володіє фінансовою грамотністю, не зможе інвестувати в криптовалюту значну суму. Тому, найімовірніше, вона не стане багатою. А якщо ця людина має ще й вищу освіту з економіки, то вона просто не зможе це зробити ніколи», – пояснила Гонтарева.

Вона пояснила, чому скептично ставиться до заробітку на криптовалюті. «Це як піти грати в казино. Якщо хочеться взяти участь у цьому, що ви зробите? Візьмете $100 і скажете: «Я поставлю на червоне або на чорне...». Тобто у вас же є якісь ідеї, де ймовірність виграти в такій стратегії на рівні 48,6%. Так само і з криптовалютою. Якщо дуже хочеться і здається, що світ у вас біжить з-під ніг, купіть один біткоїн, кожен день відстежуйте, як він у вас виріс, і радійте. І не турбуйтеся, коли він з 60 тис. йде за пару днів в 30 тис.», – додала колишня голова Нацбанку.

Вона продовжила, якщо ми говоримо про серйозні, усвідомлені інвестиції, про вкладення «на старість» не можна цього робити. «У мене недавно був семінар «Фінансова грамотність», були на ньому досить фінансово грамотні люди. Так ось, якщо хтось хоче збагатитися на біткоїнах, він не повинен слухати мою лекцію. Раптом я можу перешкодити комусь розбагатіти?» – резюмувала Гонтарева.

Додамо, що після падіння, яке спостерігалося посеред липня, на початку серпня було зафіксовано подорожчання біткоїна до $42 606 за монету

Раніше «Главком» писав про десять альтернатив біткоїну, які стрімко ростуть.

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