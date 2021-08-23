Біткоїн вперше з весни підскочив вище $50 тис.

Ціна біткоїна зростає після серйозного падіння наприкінці весни

Bitcoin подорожчав до рівня $50,3 тис., встановивши рекорд цього літа. Стільки найпопулярніша криптовалюта не коштувала з травня 2021 року.

Вартість біткоїна продовжує відновлюватися після сильного падіння в кінці весни. Криптовалюта втратила у травні майже третину своєї вартості, тоді ціна біткоїна впала до $37,3 тис. із $57,7.

У червні показник помітно не змінився, але приблизно з другої половини липня вартість біткоїна піднімається, що триває п'ятий тиждень поспіль.

Історичний рекорд вартості біткоїна, який був досягнутий у квітні, становить $64,85 тис.

Нагадаємо, після тривалого падіння 1 серпня було зафіксовано подорожчання біткоїна до $42 606 за монету. Росту криптовалюти сприяли твіти Ілона Маска та Кеті Вуд.

Раніше експерти прогнозували, що до кінця серпня ціна біткоїна може піднятися до $45-50 тисяч, оскільки причин для серйозного зниження курсу криптовалюти зараз немає.

До слова, ексглава Нацбанку дала шокуючу оцінку тим, хто повірив у криптовалюти.

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