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    Економіка та фінанси

    Біткоїн вперше з весни підскочив вище $50 тис.

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    Вартість біткоїна зростає з другої половини липня&nbsp; - Біткоїн вперше з весни підскочив вище $50 тис.
    Вартість біткоїна зростає з другої половини липня 
    Фото з відкритих джерел

    Ціна біткоїна зростає після серйозного падіння наприкінці весни

    Bitcoin подорожчав до рівня $50,3 тис., встановивши рекорд цього літа. Стільки найпопулярніша криптовалюта не коштувала з травня 2021 року.

    Вартість біткоїна продовжує відновлюватися після сильного падіння в кінці весни. Криптовалюта втратила у травні майже третину своєї вартості, тоді ціна біткоїна впала до $37,3 тис. із $57,7.

    У червні показник помітно не змінився, але приблизно з другої половини липня вартість біткоїна піднімається, що триває п'ятий тиждень поспіль.

    Історичний рекорд вартості біткоїна, який був досягнутий у квітні, становить $64,85 тис.

    Нагадаємо, після тривалого падіння 1 серпня було зафіксовано подорожчання біткоїна до $42 606 за монету. Росту криптовалюти сприяли твіти Ілона Маска та Кеті Вуд.

    Раніше експерти прогнозували, що до кінця серпня ціна біткоїна може піднятися до $45-50 тисяч, оскільки причин для серйозного зниження курсу криптовалюти зараз немає.

    До слова, ексглава Нацбанку дала шокуючу оцінку тим, хто повірив у криптовалюти.

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    Теги: ціни Біткоїн криптовалюта
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    Біткоїн вперше з весни підскочив вище $50 тис.