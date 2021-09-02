США завдають новий удар по криптовалюті. Трейдери обурені

У майбутньому нові норми можуть укріпити систему торгівлі цифровими грошима

Уряд США заявив, що найближчим часом оголосить правила оподаткування операцій з криптовалютою. Анонс викликав невдоволення трейдерів, але в довгостроковій перспективі нові норми можуть зміцнити систему торгівлі цифровими грошима, пише Bloomberg.

Жителі США повинні платити прибутковий податок з будь-якого прибутку, але багато криптоінвесторів ігнорують це зобов'язання. Уже кілька років Податкова служба США (IRS) повідомляє американців про необхідність декларувати прибуток від криптовалютних транзакцій. Але тепер відомство ясно дало зрозуміти, що контроль цього ринку є її головним пріоритетом і податки стануть обов'язковими. IRS повідомила, що витребує у криптоброкерів розкривати деталі операцій на суму понад 10 тисяч доларів.

ЗМІ зазначає, що разом з тим, трейдерам, які хочуть дотримуватися закону, буває складно відстежити свою заборгованість. Брокери фондових ринків вже зобов'язані відправляти клієнтам податкові форми, але криптобіржі залишаються «поза радарами». Навіть якщо фірми хочуть допомогти інвесторам платити податки, їм незрозуміло, як діяти у відповідності до поточного законодавства. Деякі трейдери використовують спеціальні сервіси, щоб визначити свою заборгованість.

Криптовалютні біржі та інші учасники ринку незадоволені тим, що Сенат США вводить нові правила без попередньої консультації з ними. Особи, задіяні в галузі, не можуть передбачити, якими будуть наслідки нововведення. Правила можуть як залучити більше інвесторів, так і зменшити привабливість криптовалюти, знищивши ореол вседозволеності.

Експерти також зазначають, що підзвітність угод може сприяти і міжнародному росту ринку. Цифрові гроші потребують регулювання для більш широкого впровадження в економіку.

Влада США розраховує, що податки з криптовалютних угод принесуть федеральному бюджету близько 28 мільярдів доларів. Ця сума вже стала частиною нового пакету уряду на 550 мільярдів доларів, які буде спрямовано на розвиток інфраструктури.

У США, як і в багатьох країнах, досі немає чітких законодавчих норм щодо ринку цифрових грошей. Останній нормативний акт вийшов в 2014 році і визначає їх як майно, а не валюту. Прибуток від операцій з криптовалюти зараз класифікується як дохід від приросту капіталу (для тих, хто купує товари) або дохід від бізнесу. Саме тому трейдерам так важко розібратися в тонкощах оподаткування, пояснює Bloomberg.

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