Хакери, які викрали криптовалюти на понад $600 млн, почали її повертати

Poly Network раніше закликала хакерів повернути криптовалюту, заявивши, що планує подати до суду

Хакери, які викрали у користувачів блокчейн-платформи Poly Network понад 600 мільйонів доларів в різних криптовалютах, почали добровільно повертати вкрадені активи. Про це заявила сама Poly Network.

За останніми даними платформи, зловмисники вже повернули активів на 260 мільйонів доларів. Залиилося повернути криптовалюти ще на 353 мільйони доларів.

$260 million (As of 11 Aug 04:18:39 PM +UTC) of assets had been returned:

Ethereum: $3.3M

BSC: $256M

Polygon: $1M



The remainings are $269M on Ethereum, $84M on Polygon — Poly Network (@PolyNetwork2) August 11, 2021

Як передає Reuters, співзасновник аналітичної фірми Elliptic, яка спеціалізується на блокчейн-технологіях, Том Робінсон припускає, що хакери не знайшли способів вивести викрадені активи. Тому і вирішили, що просто повернути їх буде безпечніше.

«Навіть якщо ви можете вкрасти криптоактиви, їх відмивання і переведення в готівку надзвичайно складна річ через прозорість блокчейну і широке використання аналітики блокчейну фінансовими установами», — сказав Робінсон.

Poly Network раніше закликала хакерів повернути криптовалюту, заявивши, що планує подати до суду.

Відповідно до повідомлень Elliptic, людина, яка стверджує, що здійснила злом, каже, що зробила це «для розваги» і хотіла «виявити вразливість», перш ніж інші зможуть нею скористатися.

Ймовірний хакер написав, що нібито «відразу планував» повернути токени, додавши: «Мене не дуже цікавлять гроші».

Хто саме зламав систему наразі невідомо.