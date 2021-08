Хакери, які викрали криптовалюти на понад $600 млн, почали її повертати

Хакери, які викрали у користувачів блокчейн-платформи Poly Network понад 600 мільйонів доларів в різних криптовалютах, почали добровільно повертати вкрадені активи. Про це заявила сама Poly Network.

За останніми даними платформи, зловмисники вже повернули активів на 260 мільйонів доларів. Залиилося повернути криптовалюти ще на 353 мільйони доларів.

$260 million (As of 11 Aug 04:18:39 PM +UTC) of assets had been returned:

Ethereum: $3.3M

BSC: $256M

Polygon: $1M



The remainings are $269M on Ethereum, $84M on Polygon