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«Енергоатом» повідомив, скільки запасів палива має Україна

Альона Боженко
glavcom.ua
«Енергоатом» повідомив, скільки запасів палива має Україна
Україна має запаси ядерного палива на два роки роботи
фото із відкритих джерел

Очільника «Енергоатому» зауважив, що з початку війни Україна перестала купувати російське ядерне паливо

В Україні достатньо запасів ядерного палива. Їх, як очікується, вистачить на два роки роботи. Про це повідомив президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін в ефірі телемарафону.

За словами очільника «Енергоатому», Україна не тільки має достатньо запасів ядерного палива, а ще й планує запустити власне виробництво.

«Ми працюємо з Westinghouse щодо створення лінії виробництва власного палива, базуючись на їхніх технологіях. Ми вже виробляємо головки та хвостовики паливних касет, які пройшли ліцензування американською компанією. Тобто половину ми вироблятимемо самі, а іншу половину поставлятиме Westinghouse», – підкреслив Котін.

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Україна перестала купувати російське ядерне паливо, розраховуючи на власні запаси.

«Наразі «Енергоатом» планує перевести всі енергоблоки українських АЕС, які були на російському паливі, на паливо компанії Westinghouse», – сказав очільник «Енергоатому».

Нагадаємо, раніше президент НАЕК «Енергоатома» Петро Котін заявляв, що російські загарбники, ймовірно, готуються до виходу з території Запорізької атомної електростанції.

Як відомо, 23 листопада через ракетну атаку було відключено від мережі три АЕС, ЗАЕС працювала в режимі повного блекауту.

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Теги: ядерне паливо Україна Енергоатом

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