«Енергоатом» повідомив, скільки запасів палива має Україна

Україна має запаси ядерного палива на два роки роботи

Очільника «Енергоатому» зауважив, що з початку війни Україна перестала купувати російське ядерне паливо

В Україні достатньо запасів ядерного палива. Їх, як очікується, вистачить на два роки роботи. Про це повідомив президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін в ефірі телемарафону.

За словами очільника «Енергоатому», Україна не тільки має достатньо запасів ядерного палива, а ще й планує запустити власне виробництво.

«Ми працюємо з Westinghouse щодо створення лінії виробництва власного палива, базуючись на їхніх технологіях. Ми вже виробляємо головки та хвостовики паливних касет, які пройшли ліцензування американською компанією. Тобто половину ми вироблятимемо самі, а іншу половину поставлятиме Westinghouse», – підкреслив Котін.

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Україна перестала купувати російське ядерне паливо, розраховуючи на власні запаси.

«Наразі «Енергоатом» планує перевести всі енергоблоки українських АЕС, які були на російському паливі, на паливо компанії Westinghouse», – сказав очільник «Енергоатому».

Нагадаємо, раніше президент НАЕК «Енергоатома» Петро Котін заявляв, що російські загарбники, ймовірно, готуються до виходу з території Запорізької атомної електростанції.

Як відомо, 23 листопада через ракетну атаку було відключено від мережі три АЕС, ЗАЕС працювала в режимі повного блекауту.