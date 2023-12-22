Eurofer розкритикував продовження квот на імпорт російських напівфабрикатів: «це історична помилка»

Гендиректор асоціації зазначив, що наразі російські сляби на 26% дешевші, ніж сляби з інших третіх країн

Раніше Eurofer виступив проти продовження імпорту російських напівфабрикатів до ЄС

Європейська сталеливарна асоціація (Eurofer) розкритикувала рішення Єврокомісії продовжити дозвіл на імпорт російських напівфабрикатів до ЄС до 2028 року. Про це йдеться у заяві організації.

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Як зауважив гендиректор Eurofer Аксель Еггерт, держави-члени ЄС зробили історичну помилку, надавши подальші пільги на імпорт високовуглецевих російських напівфабрикатів. За його словами, це рішення підживлює порочну систему, яка не тільки послаблює санкції ЄС проти РФ, але й суперечить кліматичним цілям блоку.

«Опортуністичні інтереси жменьки металургійних підприємств, підтримані кількома державами-членами з правом вето, підривають цілі санкцій, де сталь відіграє стратегічну роль не тільки в загальній російській економіці, а й безпосередньо в російській військовій машині, яка бере участь в агресивній війні проти України», – заявив Еггерт.

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Гендиректор асоціації зазначив, що наразі російські сляби на 26% дешевші, ніж сляби з інших третіх країн, тож деякі металургійні компанії прагнуть зберегти нинішню перевагу, якою вони несправедливо користуються.

«Якщо українські перекатники, що працюють в ЄС, можуть диверсифікувати джерела імпорту напівфабрикатів далі від Росії, то чому не можуть інші імпортери?», – зауважив Еггерт.

Раніше Eurofer виступив проти продовження імпорту російських напівфабрикатів до ЄС. Як зазначали в асоціації, блок має відхилити додаткові запити від кількох країн-членів щодо цього питання.

Як відомо, у 12-му пакеті Євросоюз продовжив дію квот на російські сляби ще на чотири роки. Сумарний розмір квоти на імпорт цієї продукції з жовтня 2024-го до вересня 2028-го встановлений у розмірі 8,5 млн.

Попередні санкції на імпорт слябів запровадили у жовтні минулого року, у рамках 8-го пакета санкцій: тоді було ухвалено рішення, що він може тривати до кінця вересня 2024-го у межах встановлених квот, а з 1 жовтня 2024 року імпорт має припинитися. Однак 12-й пакет санкцій фактично послабив раніше введені обмеження.