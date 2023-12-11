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Нардеп пропонує запровадити щоденну молитву за деокупацію України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нардеп пропонує запровадити щоденну молитву за деокупацію України
Георгій Мазурашу автор низки скандальних проєктів
фото з відкритих джерел

Мазурашу пропонує запровадити щоденну молитву у визначений період часу за перемогу України у війні проти РФ

Народний депутат України від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу ініціював законопроєкт щодо оголошення загальнонаціонального щоденного часу молитви за перемогу та звільнення всієї території України від російської окупації. Картку проєкту опубліковано на сайті парламенту.

Таким чином нардеп Мазурашу пропонує запровадити щоденну молитву у визначений період часу за перемогу України у війні проти російських загарбників. Наразі текст закону відсутній.

Нагадаємо, Георгій Мазурашу автор низки скандальних проєктів. Зокрема, нардеп запропонував внести зміни до закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та дозволити приватним підприємцям і фізичним особам – підприємцям (ФОП) використовувати у сфері обслуговування не тільки державну мову. Відповідний законопроєкт № 9178 зареєстровано в парламенті 3 квітня.

Крім того, нардеп пропонував садити у в'язницю всіх, хто з фейкового акаунту в мережі критикує владу. Також однією з ініціатив Георгія Мазурашу було дозволити працюючим чоловікам «відкупитися» від мобілізації заради виїзду за кордон під час війни, а також пропонував штрафувати за пропаганду ЛГБТ.

Раніше Георгій Мазурашу запропонував Верховній раді створити в Україні ще одне свято – День подяки. Відповідний законопроєкт політик зареєстрував 7 серпня 2023 року. Проєкт Закону № 9574 про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня – День подяки.

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Теги: росія війна закон Георгій Мазурашу

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