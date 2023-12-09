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Інфляція в Росії різко зросла

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Інфляція в Росії різко зросла
Російський рубль втрачає свою вагу
фото ілюстративне

Інфляція в Росії в півтора раза вища, ніж в Україні

У листопаді 2023 року річна інфляція в Росії прискорилася до 7,48% із 6,69% на кінець жовтня. Про це свідчать дані Росстату, оприлюднені в п’ятницю. Це найшвидше місячне зростання з квітня 2022 року, пише Liga.Бізнес.

Індекс споживчих цін у РФ у листопаді зріс на 1,11% після зростання на 0,83% у жовтні та 0,87% у вересні. За січень-листопад 2023 року ціни в РФ підвищилися на 6,64%.

Вищою від листопадового показника інфляція була востаннє з лютого до квітня 2022 року, коли ціни стрибнули вгору після вторгнення Росії в Україну і західних санкцій у відповідь.

В Україні у листопаді 2023 року споживча інфляція у річному вираженні (проти аналогічного місяця минулого року) сповільнилася до 5,1% після 5,3% у жовтні. Це найнижчий показник із грудня 2020 року.

Щодо жовтня інфляція в Україні становила 0,5%, а з початку року – 4,4%.

Зростання інфляції в Росії зміцнило очікування того, що Центробанк РФ знову підвищить відсоткову ставку на своєму останньому засіданні цього року 15 грудня. 27 жовтня рада директорів Банку Росії підняла ключову ставку на 200 базисних пунктів – до 15% річних.

Російське Мінекономрозвитку у вересні суттєво підвищило свій прогноз щодо інфляції на 2023 рік – одразу до 7,5% із 5,3% у квітневій версії, а на 2024 рік збільшило до 4,5% із 4,0%.

Як повідомлялося, росіяни бідкаються через стрімке зростання цін на яйця та курку.

Між тим, російський диктатор Володимир Путін підписав закон про бюджет Росії на 2024-2026 роки. Наступного року майже третина всіх витрат буде спрямована на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.

Теги: інфляція росія ціни

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