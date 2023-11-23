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У Росії створюють новий дрон і вже вихваляються його особливостями

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Росії створюють новий дрон і вже вихваляються його особливостями
Росія нарощує виробництво дронів
фото ілюстративне

До кінця зими РФ планує розпочати випробування нового дрона

У Росії створюють дрон типу «крило, що літає» для розвідки і коригування вогню. Про це повідомили російському пропагандистському агентству ТАСС у конструкторському бюро «Восток».

Випробування нового безпілотного літального апарату планується розпочати до кінця лютого 2024 року.

Повідомляється, що апарат зможе перебувати у повітрі до 6 годин. Дальність польоту – до 100 км, корисне навантаження – до 4 кг.

Раніше українська розвідка повідомила, що Росія має змогу виготовляти по кілька десятків дронів-камікадзе на місяць.

Росія у співпраці з Іраном переобладнала виробника сільськогосподарських дронів для забезпечення військових потреб в Україні. Йдеться про компанію «Альбатрос» у Таганрозі, яка працює на ключовому майданчику для російсько-іранської співпраці. 

До слова, українські військові тестують новий мобільний та модульний комплекс радіоелектронної боротьби «Етер». Він допоможе військовим ефективніше виконувати завдання на полі бою.

В Україні пропонують спростити процедуру і дозволити державному замовнику купувати безпілотники цивільного призначення. Йдеться про дрони DJI та Autel.

Теги: росія війна безпілотник

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