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Кулеба пояснив, чого коштуватиме поразка України для Заходу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кулеба пояснив, чого коштуватиме поразка України для Заходу
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
фото з відкритих джерел

Кулеба: «Допомога США – це не благодійність, а інвестиція у глобальну безпеку та процвітання американського народу»

Якщо дозволити Росії перемогти, це послужить стимулом для інших диктаторів влаштовувати нові війни та руйнувати демократії. Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба в Instagram.

Кулеба переконаний, що ціна перемог диктаторів «була б набагато вищою для США, ніж сьогоднішня підтримка України».

Очільник МЗС зазначив, що перемога російського диктатора надихне керівників інших тоталітарних режимів нападати на сусідні демократичні країни.

Кулеба підкреслив, що допомога США – це не благодійність, а інвестиція у глобальну безпеку та процвітання американського народу.

«Варто нагадати, що Україна є однією з дуже небагатьох країн в історії, які ніколи не закликали США відправляти американських військових на свою землю. Саме Україна платить найвищу ціну – ціну життів своїх людей. Усе, що ми просимо в інших країн, – і США очолюють цю коаліцію, – дати нам необхідні засоби. А ми вже виконаємо решту завдання самі, борючись і захищаючи наші з вами спільні інтереси», – сказав Кулеба.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія, Іран і Китай безпосередньо зацікавлені у тому, щоб зірвати надання фінансової допомоги Україні з боку США.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена готова піти на компроміси щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю. 

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Теги: перемога Ентоні Блінкен Дмитро Кулеба Україна Китай Адміністрація Президента росія

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