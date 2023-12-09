Кулеба пояснив, чого коштуватиме поразка України для Заходу
Кулеба: «Допомога США – це не благодійність, а інвестиція у глобальну безпеку та процвітання американського народу»
Якщо дозволити Росії перемогти, це послужить стимулом для інших диктаторів влаштовувати нові війни та руйнувати демократії. Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба в Instagram.
Кулеба переконаний, що ціна перемог диктаторів «була б набагато вищою для США, ніж сьогоднішня підтримка України».
Очільник МЗС зазначив, що перемога російського диктатора надихне керівників інших тоталітарних режимів нападати на сусідні демократичні країни.
Кулеба підкреслив, що допомога США – це не благодійність, а інвестиція у глобальну безпеку та процвітання американського народу.
«Варто нагадати, що Україна є однією з дуже небагатьох країн в історії, які ніколи не закликали США відправляти американських військових на свою землю. Саме Україна платить найвищу ціну – ціну життів своїх людей. Усе, що ми просимо в інших країн, – і США очолюють цю коаліцію, – дати нам необхідні засоби. А ми вже виконаємо решту завдання самі, борючись і захищаючи наші з вами спільні інтереси», – сказав Кулеба.
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія, Іран і Китай безпосередньо зацікавлені у тому, щоб зірвати надання фінансової допомоги Україні з боку США.
Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена готова піти на компроміси щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю.
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