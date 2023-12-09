Кулеба пояснив, чого коштуватиме поразка України для Заходу

Кулеба: «Допомога США – це не благодійність, а інвестиція у глобальну безпеку та процвітання американського народу»

Якщо дозволити Росії перемогти, це послужить стимулом для інших диктаторів влаштовувати нові війни та руйнувати демократії. Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба в Instagram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кулеба переконаний, що ціна перемог диктаторів «була б набагато вищою для США, ніж сьогоднішня підтримка України».

Очільник МЗС зазначив, що перемога російського диктатора надихне керівників інших тоталітарних режимів нападати на сусідні демократичні країни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кулеба підкреслив, що допомога США – це не благодійність, а інвестиція у глобальну безпеку та процвітання американського народу.

«Варто нагадати, що Україна є однією з дуже небагатьох країн в історії, які ніколи не закликали США відправляти американських військових на свою землю. Саме Україна платить найвищу ціну – ціну життів своїх людей. Усе, що ми просимо в інших країн, – і США очолюють цю коаліцію, – дати нам необхідні засоби. А ми вже виконаємо решту завдання самі, борючись і захищаючи наші з вами спільні інтереси», – сказав Кулеба.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія, Іран і Китай безпосередньо зацікавлені у тому, щоб зірвати надання фінансової допомоги Україні з боку США.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена готова піти на компроміси щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю.