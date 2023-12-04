Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС продовжив дію частини санкцій проти Росії до 2026 року

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЄС продовжив дію частини санкцій проти Росії до 2026 року
фото з відкритих джерел

Особи, які підпадають під ці обмеження, мають заборону на в'їзд до країн ЄС та замороження активів

Європейський союз 4 грудня, продовжив частину санкцій проти Росії у зв'язку з порушенням прав людини. Ці санкції діятимуть майже до кінця 2026 року. Про це повідомляє Рада ЄС.

Зазначається, що їх тривалість продовжено на три роки, до 8 грудня 2026 року, а самі обмежувальні заходи будуть переглядатися річно.

«Сьогодні Рада продовжила глобальний режим санкцій ЄС у сфері прав людини, спрямований проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини в усьому світі», – йдеться в повідомленні.

Наразі обмеження стосуються 67 фізичних і юридичних осіб, а також 20 юридичних осіб. Особи, які підпадають під ці обмеження, мають заборону на в'їзд до країн ЄС та замороження активів.

Крім того, фізичні та юридичні особи в ЄС не мають права передавати кошти особам, що увійшли до цього списку.

Євросоюз на три роки продовжив обмеження проти колишнього директора Федеральної служби виконання покарань РФ Олександра Калашникова, голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, генпрокурора Росії Ігоря Краснова і директора Росгвардії Віктора Золотова.

Раніше повідомлялося, що деякі держави-члени Європейського Союзу під час обговорення нового 12-го пакету санкцій виступили проти положення про жорсткі обмеження реекспорту до Росії низки європейських товарів. 

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки пригрозили запровадити тюремне ув'язнення для тих, хто порушує обмеження цін на російську нафту.

Теги: санкції прокурор Європейський союз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нові санкції проти Росії та обшуки у храмах УПЦ МП на Закарпатті. Головне за 7 листопада
Нові санкції проти Росії та обшуки у храмах УПЦ МП на Закарпатті. Головне за 7 листопада
7 листопада, 21:00
Уряд Фінляндії підготує пропозицію про обмеження або закриття прикордонних переходів на кордоні з РФ
Фінляндія планує обмежити в'їзд з Росії
14 листопада, 17:50
Чергова атака на Україну, Ізраїль схвалив план визволення заручників: головне за ніч
Чергова атака на Україну, Ізраїль схвалив план визволення заручників: головне за ніч
22 листопада, 07:02
Російський бізнесмен, який пов'язаний із військовою промисловістю, втратив елітне майно у Фінляндії
Фінляндія арештувала нерухомість бізнесмена РФ, який пов’язаний з оборонним сектором
7 листопада, 16:13
Олег Бойко – російський підприємець, міжнародний інвестор, засновник і голова наглядової ради інвестиційної групи Finstar Financial Group
Канада зняла санкції з російського олігарха Бойка
16 листопада, 18:30
Володимир Зеленський виступив на конференції Reuters Next
Зеленський розповів, коли буде наступне важливе рішення щодо вступу в ЄС
8 листопада, 22:56
Президент України Володимир Зеленський
Україна розуміє, які кроки потрібно робити далі для вступу в ЄС – Зеленський
8 листопада, 23:15
Країни ЄС узгодили пакет фінансової допомоги для України на €50 млрд
Країни ЄС узгодили пакет фінансової допомоги для України на €50 млрд
30 листопада, 17:10
В офісі Шарля Мішеля отримання листа поки ніяк не коментували
Орбан написав нового листа президенту Євроради про Україну
Сьогодні, 21:27

Політика

ЄС продовжив дію частини санкцій проти Росії до 2026 року
ЄС продовжив дію частини санкцій проти Росії до 2026 року
Путін почав погрожувати Латвії через утиски російськомовних
Путін почав погрожувати Латвії через утиски російськомовних
Орбан написав нового листа президенту Євроради про Україну
Орбан написав нового листа президенту Євроради про Україну
Польща створила новий військовий підрозділ поблизу кордону з Білоруссю
Польща створила новий військовий підрозділ поблизу кордону з Білоруссю
Президент Бразилії запросить Путіна на саміт G20, але натякнув на наслідки
Президент Бразилії запросить Путіна на саміт G20, але натякнув на наслідки
Фіцо зробив гучне оголошення щодо війни в Україні
Фіцо зробив гучне оголошення щодо війни в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Польща визнала примусову депортацію українців гуманною: історики пояснили, що з цим не так
47K
Російські диверсії на путінських газових потоках. Німці починають бачити мотиви
44K
Віддати окуповані території Путіну? Комаровський зробив гучну заяву щодо війни, реакція соцмереж
33K
«Важливий прорив». Снайдер назвав досягнення ЗСУ, на яке мало хто звернув увагу
23K
Вибухи на Хмельниччині: влада повідомила про наслідки
18K
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Блокування українсько-польського кордону – це спецоперація Кремля, – Княжицький
Сьогодні, 12:09
Українські захисники стримують ворога на сімох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:49
Атака ворожих безпілотників, масштабна пожежа в Москві: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Мороз, переважно без опадів: прогноз погоди на 4 грудня
Сьогодні, 04:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
Вчора, 06:35

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua