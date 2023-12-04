ЄС продовжив дію частини санкцій проти Росії до 2026 року

Особи, які підпадають під ці обмеження, мають заборону на в'їзд до країн ЄС та замороження активів

Європейський союз 4 грудня, продовжив частину санкцій проти Росії у зв'язку з порушенням прав людини. Ці санкції діятимуть майже до кінця 2026 року. Про це повідомляє Рада ЄС.

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Зазначається, що їх тривалість продовжено на три роки, до 8 грудня 2026 року, а самі обмежувальні заходи будуть переглядатися річно.

«Сьогодні Рада продовжила глобальний режим санкцій ЄС у сфері прав людини, спрямований проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини в усьому світі», – йдеться в повідомленні.

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Наразі обмеження стосуються 67 фізичних і юридичних осіб, а також 20 юридичних осіб. Особи, які підпадають під ці обмеження, мають заборону на в'їзд до країн ЄС та замороження активів.

Крім того, фізичні та юридичні особи в ЄС не мають права передавати кошти особам, що увійшли до цього списку.

Євросоюз на три роки продовжив обмеження проти колишнього директора Федеральної служби виконання покарань РФ Олександра Калашникова, голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, генпрокурора Росії Ігоря Краснова і директора Росгвардії Віктора Золотова.

Раніше повідомлялося, що деякі держави-члени Європейського Союзу під час обговорення нового 12-го пакету санкцій виступили проти положення про жорсткі обмеження реекспорту до Росії низки європейських товарів.

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Нагадаємо, Сполучені Штати Америки пригрозили запровадити тюремне ув'язнення для тих, хто порушує обмеження цін на російську нафту.