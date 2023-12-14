Росія оголосила в розшук Кирила Буданова

У квітні Буданов був заочно заарештований російським судом

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук главу української розвідки Кирила Буданова. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на базу відомства.

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Водночас, статтю, за якою ведеться розшук, не зазначено.

Раніше Слідчий комітет РФ висунув заочні звинувачення в тероризмі начальнику головного управління розвідки Міноборони України Кирилу Буданову.

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Окрім звинувачень на адресу Буданова, Слідком РФ також висунув звинувачення командувачу ВПС України Миколі Олещуку та командиру 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів ЗСУ Сергію Бурденюку.

Російські слідчі стверджують, що зібрали докази начебто «причетності вищого військового керівництва України до атак російських регіонів безпілотниками».

Як повідомлялося, у квітні цього року Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова. ФСБ РФ звинуватила Буданова в організації терористичної спільноти, незаконному обігу зброї та тероризмі.