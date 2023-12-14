Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія оголосила в розшук Кирила Буданова

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія оголосила в розшук Кирила Буданова
Очільник української розвідки Кирило Буданов
фото: ГУР

У квітні Буданов був заочно заарештований російським судом

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук главу української розвідки Кирила Буданова. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на базу відомства.

Водночас, статтю, за якою ведеться розшук, не зазначено.

Росія оголосила в розшук Кирила Буданова фото 1

Раніше Слідчий комітет РФ висунув заочні звинувачення в тероризмі начальнику головного управління розвідки Міноборони України Кирилу Буданову.

Окрім звинувачень на адресу Буданова, Слідком РФ також висунув звинувачення командувачу ВПС України Миколі Олещуку та командиру 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів ЗСУ Сергію Бурденюку.

Російські слідчі стверджують, що зібрали докази начебто «причетності вищого військового керівництва України до атак російських регіонів безпілотниками».

Як повідомлялося, у квітні цього року Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова. ФСБ РФ звинуватила Буданова в організації терористичної спільноти, незаконному обігу зброї та тероризмі.

Теги: росія Міноборони розшук Кирило Буданов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни вдарили по Бериславу Херсонської області: є загиблий
Росіяни вдарили по Бериславу Херсонської області: є загиблий
21 листопада, 22:19
Канада ввела заборону на імпорт російських діамантів
Канада ввела заборону на імпорт російських діамантів
7 грудня, 07:51
Офіс генпрокурора встановив компанію, яка виробляє «Шахеди»
Офіс генпрокурора встановив компанію, яка виробляє «Шахеди»
9 грудня, 23:57
Феміда дійшла висновків про відсутність свідомого визнання вини обвинуваченим
На Волині ухилянт із волонтерським посвідченням сідає в тюрму
23 листопада, 17:52
Жіночий партизанський рух кошмарить окупантів
У Маріуполі за загадкових обставин загинули окупанти: біля них знайшли портрет Путіна
26 листопада, 21:28
Російських дипломатів можуть обмежити у пересуванні Європою
Кремль в істериці: Європа хоче обмежити пересування російських дипломатів
22 листопада, 11:56
Російські музейники хочуть повернення «Скіфського золота» Криму
«Скіфське золото» їде до України: російські музейники благають про «справедливість»
24 листопада, 10:41
Женбек Кулубаєв відреагував на антиросійські санкції
Голова МЗС Киргизстану неоднозначно відреагував на вимогу дотримуватись санкцій проти РФ
7 грудня, 19:07
Україна і Швеція обговорюють надання ЗСУ літаків Gripen
Україна і Швеція обговорюють надання ЗСУ літаків Gripen
8 грудня, 16:36

Соціум

Росія оголосила в розшук Кирила Буданова
Росія оголосила в розшук Кирила Буданова
Норвегія судить російського шпигуна, який представлявся бразильцем
Норвегія судить російського шпигуна, який представлявся бразильцем
Вчені зафіксували найтепліше літо в Арктиці
Вчені зафіксували найтепліше літо в Арктиці
Місцева влада заборонила польським перевізникам блокувати кордон з Україною
Місцева влада заборонила польським перевізникам блокувати кордон з Україною
У Білорусі після вибухів запалала електропідстанція (відео)
У Білорусі після вибухів запалала електропідстанція (відео)
Уночі в небі можна буде побачити надзвичайне природне явище
Уночі в небі можна буде побачити надзвичайне природне явище

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Освіта українських біженців: німці помітили цікавий факт
46K
Атака на Київ, зустріч Зеленського та Байдена: головне за ніч
29K
Уряд Британії розповів, скільки ще людей хоче мобілізувати Путін
29K
Опальний ексглава Конституційного суду Тупицький втік і стягує з бюджету 8 млн грн
28K
Швейцарські банки повідомили «радісну новину» росіянам із заблокованими рахунками
12K
Новий Рік у Буковелі. Скільки коштує переночувати в улюбленому готелі Коломойського

Новини

Дощ, мокрий сніг та ожеледь: прогноз погоди на 14 грудня
Сьогодні, 04:48
14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У 2024 році Україні загрожує колапс в управлінні небезпечними відходами – ЕВА
Вчора, 12:33
Ситуація на фронті важка: дані Генштабу про результати боїв
Вчора, 07:56
Атака на Київ, зустріч Зеленського та Байдена: головне за ніч
Вчора, 06:50
Туман та ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Вчора, 04:40

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua