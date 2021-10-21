У Латвії анулювали ліцензію російськомовного каналу через фейки про Covid-19

В одній з передач, зокрема, йшлося про те, що Covid-19 – захворювання з низьким рівнем заразності, і від нього можна вберегтися, вживаючи в їжу оселедець

У Латвії анулювали ліцензію на мовлення російськомовного Першого Балтійського каналу. Таке рішення ухвалила національна рада з питань електронних ЗМІ країни, повідомляється на сайті регулятора.

У нацраді пояснили, що телеканал протягом року припустився трьох порушень закону про електронні ЗМІ. Його оштрафували за порушення умов ліцензії на мовлення через трансляцію програм, створених іншими електронними ЗМІ. Після цього канал оштрафували, бо він не дотримувався зобов'язання відводити щонайменше 51% ефірного часу європейській продукції.

Втретє на ПБК наклали штраф через розповсюдження інформації, «що загрожує громадському здоров'ю». Зокрема, стверджувалося, що коронавірус не дуже заразний і захворюванню можна запобігти, додавши до раціону оселедець.

У лютому 2015 року каналу видали ліцензію на мовлення на 10 років. Її анулюють з 26 жовтня.

Як повідомляє Настоящее время, Перший Балтійський канал було створено на основі російського державного Першого каналу для мовлення в країнах Балтії, він входить до балтійського медіахолдингу Baltic Media Alliance. За даними компанії Kantar, у вересні 2021 року ПБК був третім за популярністю каналом у Латвії (його частка часу перегляду склала 7,8%).

Delfi пише, що з 27 вересня ПБК почав показувати передачі латиською мовою, наприклад, латвійські серіали. Колишній зміст каналу транслювали на сусідньому каналі з логотипом ПБК+.

Нагадаємо у Латвії введуть жорсткий локдаун і комендантську годину. Карантин триватиме з 21 жовтня до 15 листопада. Зокрема, будуть закриті більшість магазинів, розважальних і навчальних закладів.

Як повідомляли раніше, на тлі зростання захворюваності на Covid-19 в Україні Латвія змінила правила в'їзду для українців, додавши її до переліку країн, що несуть серйозний ризик для здоров’я населення.