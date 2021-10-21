«Слуга народу» задоволена тим, як дала по зубах опозиції

Гетманцев: «Із законом про олігархів ми показали, що така особлива процедура прийняття буде працювати щоразу, коли опозиція зловживатиме своїми правами»

Гетманцев: «Ми більше не повинні давати можливості опозиції нав’язувати свій порядок денний»

У монобільшості задоволені тим, як Рада голосувала за закон про олігархів, адже це показало опозиції, як треба приймати рішення. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Ми більше не повинні працювати в тому режимі, в якому працювали. Ми більше не повинні давати можливості опозиції нав’язувати свій порядок денний, зловживаючи своїми правами на поправки. Або ми дійсно займаємося нормотворчістю, або блокуємо роботу Верховної Ради на місяць. З законом про олігархів ми показали, що така особлива процедура прийняття працює і працюватиме щоразу, коли опозиція буде зловживати своїми правами. Нехай ніхто не розраховує на те, що ми це зробили одноразово. Ми за нормальну дискусію по суті, але коли депутат бере поправку і розповідає анекдоти, або доповідає зовсім про інше питання, це абсолютно неприйнятно», – наголосив Гетманцев.

Нардеп також обурився, що ексголова парламенту Дмитро Разумков дозволив собі відправити закон про олігархів в першому читанні до Венеційської комісії.

«Дмитро Олександрович взагалі послав закон про олігархів в першому читанні до Венеційської комісії. Можна було чекати скільки завгодно. Ми той же податковий закон 5600 почекали зайвих три місяці. Знаєте, скільки заробив олігархат на цьому за цей час? Більше 5 млрд грн», – зазначив Гетманцев.

Також Данило Гетманцев заявив, що опозиція, яка блокувала антиолігархічний пакет, займалася фарисейством.

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Верховна Рада швидко, упродовж двох тижнів вирішить юридичну колізії щодо підписання закону про олігархів і передасть на підпис йому.

Верховна Рада 19 жовтня провалила голосування за 12 проєктів постанов, які блокували підписання законопроєкту про олігархів.