Фахівці розповіли, коли стабілізуються ціни на картоплю в Україні

«Наступні тижні будуть вирішальними, коли почнуть копати картоплю великі виробники півночі України» – експерт

Ціна на картоплю стабілізується лише в листопаді, коли повністю завершиться копання картоплі, а продукція буде закладена у сховища. До цього часу не варто очікувати підвищення ціни на картоплю. Про це розповів Микола Гордійчук, директор великої насіннєвої картопляної компанії «Агріко Україна», – повідомляє AgroTimes.

«Я думаю, реально ціна стабілізується лише в листопаді. Тоді буде зрозуміло, скільки картоплі та якої якості закладено в сховища. До цього часу очікувати підвищення ціни на картоплю не варто», – сказав він.

Експерт зауважив, що наступні два тижні будуть вирішальними, коли почнуть копати картоплю великі виробники півночі України, де зосереджене вирощування середньопізніх і пізніх сортів. Тут довго стояла спека й не було опадів або їх було критично мало.

За словами Миколи Гордійчука, на заході Україні ситуація традиційно краща.

«Але в решті регіонів поки картина виглядає доволі сумно. Буде багато дрібних і нетоварних бульб», – наголосив експерт.

Щодо ранніх сортів, які люблять вирощувати на Півдні, своя специфіка сезону, відзначив Микола Гордійчук.

«Південь і досі щедро поливає дощами, тож тут на посівах картоплі були проблеми з хворобами. Багато уражених бульб, грибних хвороб і бактеріозів. Після викопування вони швидко псуються, тому фермери намагаються швидко збути не кондиційний товар і відповідно скидають ціну. Так триватиме, доки з ринку не зникне неякісний товар», – підкреслив експерт.

Нагадаємо, українські фермери масово відмовляються від вирощування популярних в Україні моркви, капусти та буряка.

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