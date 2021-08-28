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    Економіка та фінанси

    Ексміністр енергетики порівняла українські та європейські ціни на вугілля

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    Ольга Буславець пішла з Міненерго в кінці минулого року - Ексміністр енергетики порівняла українські та європейські ціни на вугілля
    Ольга Буславець пішла з Міненерго в кінці минулого року

    В Європі ціни на вугілля виросли до 4000 грн за тонну, – Ольга Буславець

    Вартість енергетичного вугілля на європейських біржах досягли позначок 145-151 доларів/тонна, що еквівалентно 3898-4059 грн/тонна.

    Про це у Facebook зазначила ексміністра енергетики Ольга Буславець.

    «Ціни на вугілля на європейському ринку цього тижня коливалися на позначках 145-151 доларів за тонну (3898-4059 грн/т)», – повідомила вона.

    При цьому встановлені Міненерго ціни на вугілля державних шахт на сьогодні складає 1650 грн/т.

    Нагадаємо, 27 серпня ДТЕК і «Центренерго» повідомили про підписання контракту на поставку вугілля з США.

    За даними нардепа Михайла Волинця, ціна складає 3150 грн/т. За його словами, це об’єктивна ринкова цін на вугілля, однак державні шахти все ще змушені продавати вугілля у двічі дешевше за ринкову вартість.

    Як повідомлялося, у травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива.

    У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту. Зокрема компанія ДТЕК почала поставки вугілля з Польщі, підписавши договір про імпорт 320 тис. т.

    Теги: ТЕС вугілля Міненерго імпорт ТЕЦ Центренерго Ольга Буславець
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    Ексміністр енергетики порівняла українські та європейські ціни на вугілля