Стало відомо, чому овочі з «борщового набору» дорожчатимуть і надалі

Кліматичні зміни та брак води роблять непопулярним вирощування в Україні моркви та буряка

Українські фермери масово відмовляються від вирощування популярних в Україні моркви, капусти та буряка. Про це виданню agronews.ua розповіла академік Національної академії аграрних наук України Ануш Балян.

«Вирощення популярних в Україні буряка та моркви стає великою проблемою, через кліматичні зміни. Зараз здебільшого тільки фермери західних областей надалі планують займатися їх вирощенням, бо овочі потребують багато вологи, а на Сході і Півдні із цим усе гірше», – розповіла експертка.

Вона додала, що від вирощування капусти українські фермери відмовляються з іншої причини – через розмноження в Україні трипсів, комах-шкідників, що завдають значної шкоди урожаю цього овоча. Ці шкідники швидко пристосовуються до пестицидів, а більш ефективні засоби через низьку собівартість продукції нерентабельні.

Як раніше повідомляла Державна служба статистики, за рік в Україні подорожчали практично всі овочі з «борщового набору». З липня 2020 по липень 2021 року подешевшала лише картопля (на 6,9%; до 11,79 грн за кг). Морква подорожчала на 22,4% (до 17,73 грн за кг); буряк — у 2 рази (до 15,12 грн за кг); капуста – на 15,2% (до 7,26 грн за кг); ріпчаста цибуля зросла у ціні на 69,5% (до 11,49 грн за кг).

Нагадаємо, експерти розповіли, чому в Україні дорожчатиме свинина.

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