  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Стало відомо, чому овочі з «борщового набору» дорожчатимуть і надалі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Проблеми із водою, клімат та шкідники роблять вирощування овочів нерентабельним - Стало відомо, чому овочі з «борщового набору» дорожчатимуть і надалі
    Проблеми із водою, клімат та шкідники роблять вирощування овочів нерентабельним
    Фото: agronews.ua

    Кліматичні зміни та брак води роблять непопулярним вирощування в Україні моркви та буряка

    Українські фермери масово відмовляються від вирощування популярних в Україні моркви, капусти та буряка. Про це виданню agronews.ua розповіла академік Національної академії аграрних наук України Ануш Балян.

    «Вирощення популярних в Україні буряка та моркви стає великою проблемою, через кліматичні зміни. Зараз здебільшого тільки фермери західних областей надалі планують займатися їх вирощенням, бо овочі потребують багато вологи, а на Сході і Півдні із цим усе гірше», – розповіла експертка.

    Вона додала, що від вирощування капусти українські фермери відмовляються з іншої причини – через розмноження в Україні трипсів, комах-шкідників, що завдають значної шкоди урожаю цього овоча. Ці шкідники швидко пристосовуються до пестицидів, а більш ефективні засоби через низьку собівартість продукції нерентабельні.

    Як раніше повідомляла Державна служба статистики, за рік в Україні подорожчали практично всі овочі з «борщового набору». З липня 2020 по липень 2021 року подешевшала лише картопля (на 6,9%; до 11,79 грн за кг). Морква подорожчала на 22,4% (до 17,73 грн за кг); буряк — у 2 рази (до 15,12 грн за кг); капуста – на 15,2% (до 7,26 грн за кг); ріпчаста цибуля зросла у ціні на 69,5% (до 11,49 грн за кг).

    Нагадаємо, експерти розповіли, чому в Україні дорожчатиме свинина.

    Читайте також:
    Теги: продукти овочі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відомо, чому овочі з «борщового набору» дорожчатимуть і надалі