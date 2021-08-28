Порошенко: Путін – убивця, і суд над ним ще попереду

П’ятий президент назвав найголовніших, на його думку, ворогів України

Найбільшими ворогами України є російський агресор і бажання швидко вирішувати складні проблеми всередині країни. Про це сказав Петро Порошенко в інтерв’ю виданню «Українська правда» в рамках спецпроєкту до 30-річчя Незалежності.

«Внутрішній фактор – це бажання швидких і простих розв'язань складних проблем. Часом невміння бігти марафон: дуже швидко розчаровуємося і починаємо шукати винних. Патерналізм як спадок совка. Іноді – небажання бути відповідальними, як в малих справах, так і у великих», – вважає п’ятий Президент.

«Назовні – російський імперський правитель. Байдуже, яке його прізвище: Петро Перший чи Катерина Друга, Володимир Ленін чи Володимир Путін. Їхня суть однакова – знищити Україну і українське. Російський імперіалізм багатоликий, вже не одне покоління російських політиків живиться його інстинктами. Боюся, їх успадкують і наступники Путіна», – застерігає лідер «Європейської Солідарності».

«Нещодавня писанина Путіна в сухому залишку формулює територіальні претензії Росії до України. Втім, Путіну потрібні не Крим і Донбас. Він зазіхає на всю Україну, бо заперечує саме наше право на окреме існування як нації і держави. Тож точку неповернення до колоніального статусу ми пройдемо лише тоді, коли Україна вступить до Європейського Союзу та НАТО, отримає дієві гарантії безпеки і територіальної цілісності», – переконаний Порошенко.

П’ятий Президент також зазначив, що надмірна толерантність до 2013 року української влади до нав’язування російського культурного, економічного та ціннісного наративу спричинила тимчасову окупацію Криму.

«Дозволили розвалити армію і почуватися російській агентурі тут, як у себе вдома. Не побачили в російських діях у Придністров’ї, Абхазії та Цхінвальському регіоні попередження – наступною буде Україна. На жаль, були сліпими і дозволили собі стати слабкими. Державний зрадник Янукович та його поплічники свідомо знищували обороноздатність країни. Врешті решт, на свій ганебний кінець Янукович написав листа в Росію із проханням надіслати війська в Україну. Сам він отримав за це заслужений вирок, а Путін дарма сподівається, що звернення експрезидента-втікача стане для нього індульгенцією за вторгнення до України», – наголошує Порошенко.

«Путін – вбивця. Суд над агресором ще попереду. Вільна, сильна, європейська, демократична Україна – срібна куля, в’язанка часнику і осиковий кілок у домовину російського імперіалізму», – переконаний лідер партії.

Нагадаємо, п’ятий президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко вважає своєю найбільшою помилкою під час перебування на посаді глави держави «прорахунки у кадровій політиці».